Ola invernal ha dejado afectaciones en dos corregimientos de Bucarasica, en Norte de Santander. / Foto: Cortesía comunidad.

Norte de Santander

Los corregimientos de La San Juana y Agua Blanca del municipio de Bucarasica, en Norte de Santander, han resultado afectados por las fuertes precipitaciones que se han presentado durante las últimas semanas en el nororiente del país.

Según el reporte entregado por la administración municipal, las lluvias han provocado las siguientes emergencias:

Centro Poblado La San Juana

Pérdida de la captación del acueducto.

Daños en el sistema de acueducto.

Pérdida de una vivienda.

Sector Balcones

Deslizamientos a lo largo de la quebrada.

Pérdida de dos puentes.

Afectación del suministro de agua.

Quebrada de Palacios

Perdida total del acueducto, veredas afectadas (El Alto, Santa Rita, San Pablo, San Miguel, Mundo Nuevo, Balcones).

Veredas Filo Seco - Filo Real

Afectaciones en el sistema de acueducto.

Vía Casco Urbano - Aguablanca

Más de 30 derrumbes en la carretera.

“Los habitantes del corregimiento de Agua Blanca quedaron incomunicados completamente. La vía quedó totalmente destruida y se le dificulta salir a la gente, sacar sus productos agrícolas” dijo a Caracol Radio, Jesús Emel Ochoa, presidente de Asojuntas de Bucarasica, quien resaltó que la región se encuentran en cosecha de café.

Más información Capacidad instalada en urgencias del HUEM de Cúcuta supera el 300%

Así mismo aseguró que los habitantes del corregimiento La San Juana “están careciendo por el agua, porque las lluvias se llevó todo lo de la planta donde estaba la captación de este acueducto”.

Por su parte, desde la administración municipal se indicó que continúan trabajando en territorio, “evaluando cada situación para atender la emergencia y restablecer los servicios lo más pronto posible”.