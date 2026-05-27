Secretaria de tránsito intensifica controles por incremento de accidentalidad

Cúcuta

La Alcaldía de San José de Cúcuta a través de la Secretaría de Movilidad adelanta intensifican acciones operativas y pedagógicas en distintos sectores de la ciudad con el propósito de fortalecer la seguridad vial y generar conciencia entre los actores viales. A la fecha, más de 15 mil personas han sido sensibilizadas en cultura vial, moto destrezas, educación peatonal y prevención de la accidentalidad.

Durante lo corrido de 2026, el Cuerpo de Agentes de Tránsito ha desarrollado cerca de dos mil actividades operativas y preventivas en puntos estratégicos del municipio, incluyendo puestos de control, acompañamientos viales, campañas pedagógicas, controles al transporte público y jornadas de sensibilización dirigidas a motociclistas, peatones, conductores, estudiantes y comunidad en general.

Sin embargo, las autoridades manifiestan preocupación frente al comportamiento irresponsable de algunos conductores que continúan evadiendo los controles e incumpliendo las normas de tránsito.

De acuerdo con los reportes consolidados de siniestralidad entre enero y abril, las zonas con mayor concentración de accidentes corresponden a sectores como Prados Norte, Sevilla, San Luis, El Contento, Centro, La Playa, Comuneros, Chapinero, Motilones, La Merced y corredores viales principales como la Avenida Camilo Daza, Avenida Libertadores, Avenida Sevilla, Anillo Vial y Autopista Atalaya, donde las autoridades han priorizado operativos y jornadas didácticas debido al alto flujo vehicular y peatonal.

Joan Botello Apolinar, secretario de Movilidad, afirmó que “los informes técnicos evidencian que durante los primeros cuatro meses del año se registraron más de 990 siniestros, dejando decenas de personas lesionadas y al menos 38 víctimas fatales en eventos ocurridos dentro de la jurisdicción de Cúcuta”.

De acuerdo con el funcionario, las principales hipótesis asociadas a estos hechos corresponden a exceso de velocidad, impericia en el manejo, irrespeto por las señales de tránsito, maniobras peligrosas, conducción en estado de embriaguez y cruces indebidos de los peatones. Las motocicletas continúan siendo el actor vial con mayor participación en los accidentes registrados en la ciudad.

El comandante de los agentes de tránsito, Javier Caballero, señaló que “algunos actores viales continúan evadiendo los puestos de control y desatendiendo las recomendaciones entregadas por las autoridades, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones”.

Ante los recientes eventos viales ocurridos, la Secretaría de Movilidad anunció el fortalecimiento de las acciones operativas y pedagógicas, aumentando la presencia institucional en corredores críticos y la ampliación de las campañas de prevención y educación vial en distintos sectores.

La invitación del alcalde Jorge Acevedo a la ciudadanía es a “conducir con compromiso, respetar las normas y priorizar la vida en las vías. La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Desde la institucionalidad seguiremos trabajando para salvar vidas, pero también es fundamental el compromiso ciudadano y el respeto por las normas de tránsito”.