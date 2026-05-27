Suspenden porte de armas en el oriente del país por elecciones

Norte de Santander

Mediante la Resolución No. 00004045 del 25 de mayo de 2026, la Quinta Brigada del Ejército Nacional ordenó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y traumáticas en toda su área de operaciones en el marco de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 31 de mayo de 2026.

La medida adoptada en cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional y en cumplimiento del Plan Democracia, tiene el propósito de contribuir a la tranquilidad y el normal desarrollo de esta jornada, preservar el orden público y fortalecer las condiciones de seguridad necesarias para el libre ejercicio de este derecho democrático de los ciudadanos.

La restricción aplica en los 95 municipios asignados a la Quinta Brigada que comprenden el departamento de Santander, el municipio de Yondó, Antioquia, los municipios de Aguachica, Gamarra, San Alberto, San Martín y Río de Oro, en el departamento del Cesar y Cáchira y La Esperanza, Norte de Santander.

La suspensión iniciará a las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo de 2026 y se extenderá hasta las 12:00 p.m. del lunes 1 de junio de 2026 y aplica para armas de fuego y armas traumáticas, conforme a lo establecido en la normatividad vigente y las directrices emitidas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.