Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 may 2026 Actualizado 16:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Suspenden porte de armas en el oriente del país por elecciones

La medida adoptada por el Ejército Nacional busca garantizar los comicios

Suspenden permisos para porte de armas / Foto Getty Images

Suspenden permisos para porte de armas / Foto Getty Images / Image taken by Mayte Torres

Suspenden permisos para porte de armas / Foto Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

Mediante la Resolución No. 00004045 del 25 de mayo de 2026, la Quinta Brigada del Ejército Nacional ordenó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y traumáticas en toda su área de operaciones en el marco de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 31 de mayo de 2026.

La medida adoptada en cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional y en cumplimiento del Plan Democracia, tiene el propósito de contribuir a la tranquilidad y el normal desarrollo de esta jornada, preservar el orden público y fortalecer las condiciones de seguridad necesarias para el libre ejercicio de este derecho democrático de los ciudadanos.

La restricción aplica en los 95 municipios asignados a la Quinta Brigada que comprenden el departamento de Santander, el municipio de Yondó, Antioquia, los municipios de Aguachica, Gamarra, San Alberto, San Martín y Río de Oro, en el departamento del Cesar y Cáchira y La Esperanza, Norte de Santander.

La suspensión iniciará a las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo de 2026 y se extenderá hasta las 12:00 p.m. del lunes 1 de junio de 2026 y aplica para armas de fuego y armas traumáticas, conforme a lo establecido en la normatividad vigente y las directrices emitidas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir