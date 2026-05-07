Jueves 7 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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El Ejército y la Policía reforzaron la presencia en el límite entre el departamento del Quindío y El Valle del Cauca para evitar la presencia e ingreso de grupos armados ilegales y de disidencias de las Farc en el territorio

En el marco de las operaciones militares orientadas a preservar la seguridad y estabilidad en el Eje Cafetero, tropas del Batallón de Alta Montaña N.º 5 del Ejército Nacional mantienen un despliegue estratégico en las zonas limítrofes entre el departamento del Quindío y el Valle del Cauca, especialmente en el corredor que comunica al municipio de Génova con esta región del suroccidente colombiano.

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Las unidades militares, altamente entrenadas para operar en terrenos de difícil acceso, desarrollan operaciones de control territorial mediante patrullajes permanentes, puestos de control y la acción de pelotones motorizados que recorren de manera constante estos sectores estratégicos, considerados corredores de movilidad que podrían ser utilizados por grupos armados organizados.

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Hasta este punto del departamento se desplazó el secretario del Interior del Quindío, junto con el jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Octava Brigada y funcionarios de la Policía Nacional, con el propósito de verificar en terreno el desarrollo de las operaciones militares, así como conocer de primera mano la percepción de seguridad de los habitantes de esta zona alta del departamento.

El Ejército Nacional reafirma que, gracias a este despliegue operacional, se fortalece el blindaje del departamento del Quindío, evitando la presencia de estructuras criminales como el grupo armado organizado residual conocido como frente 57 Yair Bermúdez, el cual busca expandir sus actividades ilícitas hacia esta región.

Más información Miércoles 6 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

De manera articulada, el Gaula Militar Eje Cafetero intensifica sus acciones preventivas y operativas contra el delito de la extorsión, protegiendo a campesinos, caficultores y demás gremios económicos, con el objetivo de brindar condiciones de tranquilidad y desarrollo en la región.

Actualmente, más de 600 soldados se encuentran desplegados en el departamento del Quindío, hombres y mujeres con capacidades diferenciales, preparados para enfrentar cualquier amenaza y salvaguardar la seguridad de la población civil.

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Un muerto y una mujer herida deja un ataque sicarial en el municipio de Montenegro, Quindío, ya son 81 homicidios este año en el departamento del Quindío.

La Policía Quindío informa que ayer miércoles 6 de mayo en el sector de La Carrilera en el barrio Gaitán de Montenegro, fue asesinado Jhon Edinson Martínez Martínez de 35 años de edad conocido como alias “Barroso”.

Según la policía el asesinado perteneció al grupo de delincuencia común “Caicedonia”, desarticulada en el año 2015 y posteriormente capturado en el año 2018 en la desarticulación del grupo de delincuencia común “Los Cholos”, mencionadas estructuras se dedicaban al tráfico de estupefacientes en el municipio.

En este mismo hecho, fue lesionada una mujer de 57 años de edad quien fue remitida al hospital local donde se recupera satisfactoriamente.

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Un caso de fleteo se presentó en la tarde del miércoles 6 de mayo en la ciudad de Armenia.

Según la información entregada por familiares de las víctimas del hurto, un hombre retiró 10 millones de pesos de una entidad bancaria ubicada en el centro comercial ubicado sobre la avenida centenario.

Luego se transportaba en su vehículo hacia su casa al sur de Armenia cuando al paso por la vía que comunica a los barrios La Unión y Miraflores fue abordado por hombres armados en moto que lo intimidaron y se llevaron el maletín con el botín.

La víctima del robo en medio del susto se acercó hasta el CAI de la Policía más cercano para dar a conocer el caso.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez sobre este caso informó “conforme al resumen de lo que informa la Policía, la persona llamó como 5 horas después de que, en un sitio público, al parecer, le hurtaron un maletín que contenía 10 millones de pesos, documentos de identificación y otros elementos. Esto lo puso en conocimiento estando lejos del lugar y no dio información respecto de presuntos autores y demás”

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La Policía del Quindío incautó 58 kilos de marihuana en el barrio Santa Helena sector de la carrilera en Armenia, cuando uniformados adscritos al CAI Santander observaron a dos hombres transportando varios bultos, quienes, al notar la presencia policial, abandonaron los elementos y emprendieron la huida por zona boscosa del sector.

Tras una verificación del contenido, fueron hallados 117 paquetes de una sustancia verde similar a la marihuana en bolsas herméticas transparentes, tras realizar la respectiva prueba preliminar y el pesaje, se determinó que se trataba de 58.500 gramos de marihuana. El material fue incautado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para su respectivo análisis y destrucción.

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En Armenia activaron ruta de atención por caso de tenencia irresponsable de un perrito

No paran las situaciones que vulneran las óptimas condiciones de los animalitos en la ciudad, el caso reciente se registró en el barrio La Patria donde un perrito fue encontrado con afecciones dermatológicas avanzadas sin tratamiento y como la presencia de posibles masas tumorales.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez advirtió que semanalmente atienden un promedio de siete quejas relacionadas con maltrato animal donde unas son más graves que otras.

Sobre este caso puntual del barrio La Patria, indicó que es un animal de compañía de avanzada edad que tiene múltiples complicaciones de salud y que no contaba con un tratamiento especializado con un veterinario por lo que generaron la incautación de manera preventiva.

Del mismo modo, informó que establecieron el comparendo correspondiente por la tenencia irresponsable del animalito y que actualmente ya se encuentra en zoonosis para la atención pertinente.

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A través del decreto No. 025 del 2026, el alcalde de Montenegro, Gustavo Pava Busch, reguló los horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercio de alto impacto en el municipio. Lo anterior, se realiza en aras de garantizar la seguridad y el orden público.

Grilles, discotecas, clubes sociales, billares, cantinas, bares, cafés, canchas de tejo, tabernas y fuentes de soda, podrán hacer apertura a las 10:00 a.m. Los días lunes, martes, miércoles y jueves, no previos a días festivos, el cierre se deberá hacer hasta las 12:00 de la noche.

Los viernes, amanecer sábado, el cierre se realizará a las 2:00 a.m. Los días sábados, amanecer domingo, el cierre se realizará a las 3:00 a.m. y los días domingos, amanecer lunes, el cierre se realizará a la 1:00 a.m. El día festivo el cierre se realizará una (1) hora después al horario establecido anteriormente.

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Desde el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios, informaron sobre la evolución de la salud del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, que está hospitalizado en el centro asistencial

En el comunicado indican que “El gobernador del Quindío permanece bajo observación médica especializada recibiendo un manejo integral y monitoreo permanente por parte del equipo asistencial. El paciente presenta una evolución clínica favorable con parámetros dentro de los rangos esperados posterior al procedimiento realizado.

Y agregó “Actualmente se encuentra consciente, hermodinámicamente estable y respondiendo adecuadamente al tratamiento por indicación médica, continuará en vigilancia intrahospitalaria durante las próximas horas con el propósito de garantizar una recuperación segura y satisfactoria”

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Ciudadanos del barrio La Patria de Armenia denuncian abandono en construcción de viviendas, desde Fomvivienda sostienen que realizaron las visitas y que diez casas están prácticamente terminadas

A través de fotografías ciudadanos evidenciaron su preocupación por la situación de abandono que se vive actualmente en el marco de un proyecto de construcción de viviendas.

Alexander Quintero es de la junta de acción comunal del barrio La Patria de la ciudad y expuso que la problemática se concentra en la manzana 40 con la no terminación de viviendas lo que genera que actualmente prime el abandono.

Explicó que se trata de un proyecto de aproximadamente 20 casas que se realizarían en un lote donde no se han terminado en su totalidad puesto que solo evidencian cinco culminadas.

Reconoció que la complejidad se presenta en que no hay quien genere el mantenimiento correspondiente por lo que se llena de maleza, se convierte en un botadero de residuos y unas zonas verdes no duran como cerramiento para prevenir este tipo de situaciones.

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Al respecto el vocero de Fomvivienda Esteban Torres dio a conocer que recibieron las denuncias correspondientes por lo que establecieron desde el área técnica visita al lugar donde evidenciaron que ninguna de las casas se encuentra ocupada, es decir, no hay invasión.

Aseguró que hasta el momento hay 10 casas construidas donde prácticamente están terminadas donde en una de ellas se encuentra una persona que es la encargada de la vigilancia para evitar la pérdida de elementos del proyecto.

Asimismo, mencionó que lograron identificar desde la entidad que se genera el deterioro de los elementos que permiten el cerramiento y solicitaron al constructor desarrollar todas las acciones pertinentes.

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En el Quindío establecen un plan de choque con mensaje de urgencia ante el cese de operaciones de la aerolínea Spirit

En efecto al departamento quedarse sin vuelos internaciones debido al cese de operaciones de Spirit se establecen las medidas para recuperar la conectividad internacional. Precisamente se llevó a cabo una mesa interinstitucional con el fin de articular esfuerzos y tomar las medidas necesarias para atraer nuevas aerolíneas al aeropuerto El Edén de Armenia.

En primera instancia, el presidente de la junta directiva nacional de Anato Diego Vásquez mencionó que es clave tener en cuenta que hoy queda un mercado que llevaba cautivo con más de 17 años de operación e incluso se contaba con frecuencias de Spirit diarias lo que demuestra que se encuentra el mercado.

Asimismo, destacó que lo trabajan en un plan de choque con mensaje de urgencia a los principales operadores aéreos que tienen potencial para ocupar el mercado que, aunque es constante el trabajo, esta vez tiene un mensaje de urgencia por la actual contingencia.

Sostuvo que dentro de esas acciones está la revisión de un documento técnico que reúne cifras de mercado, capacidades operativas y proyección del aeropuerto el cual será presentado a aerolíneas como Avianca, Jet SMART, JetBlue, LATAM Airlines, American Airlines y Copa Airlines.

Dijo que otro de los pasos fundamentales es buscar una reunión presencial en Bogotá por lo que realizaron un llamado desde Anato a la unión para que alcalde y gobernador lideren el proceso sin importar tintes políticos.

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En ese mismo sentido se refirió el presidente de la sociedad de ingenieros del Quindío y quien ha liderado la veeduría de las obras del aeropuerto, Uriel Orjuela fue claro que la salida de Spirit es una problemática mundial y que no será la única aerolínea que saldrá del mercado.

Enfatizó que el golpe es grande para el departamento porque era el único vuelo internacional con el que se contaba y dijo que toda la situación se debe principalmente al conflicto que existe en el medio oriente con el suministro de combustible a través del estrecho de Ormuz.

Afirmó que desde hace algún tiempo habían iniciado gestiones con las diferentes aerolíneas para que se genere la posibilidad de volar desde Armenia con destinos internacionales.

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Reconoció que la dificultad actual es vencer la actual coyuntura y más allá de gestionar para mejorar la infraestructura del aeropuerto El Edén es clave establecer una gerencia que realice el trabajo de mercadeo y de visibilizarlo para el destino internacional.

Insistió que hasta que no exista claridad en lo que pasará en el mercado internacional con el suministro de combustible es muy difícil que una compañía se atreva a tomar decisiones de operación.

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En Armenia fortalecerán los operativos contra el contrabando ad-portas de la celebración del día de la madre

Este segundo fin de semana del mes de mayo se conmemora la celebración de las madres por lo que las autoridades trabajarán en operativos de control y prevención. En las últimas horas se llevó a cabo un comité Anti-contrabando con la participación de las diferentes autoridades y la Dian con el objetivo de generar la labor articulada en pro de los ciudadanos.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez, dijo que es muy importante este tipo de espacios para articular las acciones de las dependencias que están comprometidas en contra del contrabando y del licor adulterado. Evidenció que mucho licor llega a la ciudad vencido o sin el cumplimiento de la normatividad por eso lo clave del trabajo de las autoridades.

Asimismo, indicó que este comité se torna de relevancia de cara al fin de semana del día de la madre puesto que históricamente es de muchos hechos violentos o alteración de orden público derivado del licor por lo que fortalecerán las intervenciones para evitar comercialización de productos adulterados o de contrabando.

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Del mismo modo, el director tributario de la secretaría de Hacienda de la gobernación departamental Mauricio Olarte informó que la reunión abarcó a las entidades de nivel nacional, departamental y municipal para analizar estrategias con el objetivo de hacerle frente a la problemática de contrabando no solo de licores sino también de cigarrillos.

Recordó que este tipo de prácticas afectan de manera directa las finanzas públicas y la salud de los ciudadanos. Fue claro que el comité permitió establecer las medidas correspondientes como la intervención a establecimientos comerciales de los diferentes municipios del departamento para brindar las garantías en los productos que se comercializan y fortalecer la seguridad de los consumidores.

De acuerdo con los datos entregados por la dirección tributaria de la secretaría de hacienda departamental con corte al 30 de abril de este año se han generado 11.800 aprehensiones de unidades de cigarrillos y 182 botellas de licor.

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En una mesa de trabajo sectorial liderada por la secretaría de Salud Departamental, en cabeza de Luisa Fernanda Arcila, y con la participación de los gerentes de las ESE del Quindío, secretarios de Salud municipales y equipos de los Planes Locales de Salud, se definieron las fechas para la realización del Simulacro Departamental de Sarampión en Terreno, el cual iniciará el próximo 13 de mayo y se extenderá hasta el mes de junio en los diferentes municipios del departamento.

Cada municipio, comenzando por Armenia, desarrollará esta jornada mediante la simulación de un caso sospechoso de sarampión identificado en una vivienda ubicada en zona urbana o rural, con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta local, fortalecer la articulación entre vigilancia epidemiológica, prestación de servicios de salud y laboratorio de salud pública, así como identificar oportunidades de mejora en los procesos de detección, notificación y control del evento

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La secretaria de Planeación Departamental en representación del Gobierno del Quindío, en compañía de la consultoría Construsuelos de Colombia SAS compartieron ante el equipo técnico de la CRQ el documento de los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Circasia

Estos estudios hacen parte del proyecto que incluye la formulación de 10 Estudios Básicos de Gestión del Riesgo de Desastres para algunos municipios del departamento.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, anunció el lanzamiento de la campaña “Movilidad Sostenible” en el marco de la jornada del Día Sin Carro, que se realizará el próximo 12 de mayo en Armenia, con el propósito de generar conciencia ciudadana sobre la importancia de adoptar hábitos responsables que contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire.

Durante la jornada, funcionarios de la entidad estarán ubicados en diferentes puntos de la ciudad desarrollando actividades pedagógicas y entregando stickers con mensajes alusivos a la movilidad sostenible, buscando promover la reflexión sobre el impacto ambiental generado por el uso excesivo de vehículos particulares.

María Lucelly Ramírez, profesional especializada de la CRQ, señaló que esta iniciativa busca fomentar cambios permanentes en los hábitos de movilidad de los ciudadanos. “Queremos que los ciudadanos comprendan que el Día Sin Carro debe trascender a una sola jornada y convertirse en un compromiso diario con el ambiente y con la vida.

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El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón confirmó que la producción de café en abril alcanzó los 697 mil sacos, un nivel prácticamente estable frente a los 703 mil sacos del mismo mes de 2025, con una variación mínima del -1%.

El gremio asegura que las intensas lluvias registradas en los últimos meses, particularmente en departamentos del sur como Huila, Cauca y Nariño, han retrasado la maduración del fruto.

Bahamon dijo que, en el acumulado de los últimos 12 meses, entre mayo de 2025 y abril de 2026, la producción llegó a 12,4 millones de sacos, frente a 14,9 millones del periodo anterior, una reducción de -17%. En el año cafetero, la producción suma 6,9 millones de sacos, frente a 9,3 millones del ciclo anterior, con una caída de -26% y en el año corrido la disminución es del 28%.

El impacto se traslada directamente a las exportaciones, que reflejan el menor volumen disponible en el mercado interno. En abril, Colombia envió al exterior 682 mil sacos, un 15% menos que los 802 mil de abril de 2025. Sobre los últimos 12 meses, las ventas externas totalizaron 11,9 millones de sacos, con una disminución del 7% respecto al periodo previo.

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El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya anunció el inicio de la entrega del segundo ciclo de transferencias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA en el Quindío, hasta el 18 de mayo.

Para este segundo ciclo, el Gobierno Nacional invierte 2.488 millones de pesos en el Quindío, para mejorar y fortalecer la calidad de vida de 6.080 hogares beneficiarios.

La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan que se inició el segundo ciclo de Renta Ciudadana y devolución del IVA, el cual va hasta el próximo 18 de mayo por medio de modalidad de giro a través de SuRed y Supergiros

Como parte de la actualización del modelo de focalización para 2026, la entidad integrará a su lista nuevos hogares beneficiarios, lo anterior, bajo la aplicación de la actualización del Sisbén IV y procesos de validación institucional enfocados en hogares étnicos.

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En deportes, El patinador quindiano Juan Diego Yepes integrará la Selección Colombia que competirá en Europa durante el mes de mayo, con participación en dos eventos internacionales en Italia. Estará en la XVIII International Cup Città di Siena, del 7 al 9 de mayo, y posteriormente en la Speed Track European Series - International Vesmaco Race, tercera parada de la World Track Series, que se disputará del 14 al 17 de mayo en Senigallia.

Yepes llega a esta convocatoria tras sostener resultados destacados en el ámbito nacional durante 2024, 2025 y lo corrido de 2026, con presencia constante en podios. El deportista, campeón mundial juvenil de patinaje, competirá en la categoría mayores varones, modalidad velocidad, en eventos organizados y avalados por World Skate y la Federación Italiana de Patinaje, consolidando su lugar entre los referentes del país en esta disciplina.