Miércoles 6 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Al fondo la concha acústica y el lago del parque de La Vida en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Desde la gobernación del Quindío dieron a conocer que, de acuerdo con el anuncio oficial del Hospital San Juan de Dios, el Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, se encuentra actualmente bajo manejo y observación médica como parte de un protocolo preventivo posterior a un procedimiento quirúrgico.

El parte médico, emitido por el centro hospitalario, da a conocer que el mandatario presenta una evolución favorable y permanece bajo supervisión permanente de un grupo de especialistas, quienes garantizan una atención integral con altos estándares de calidad.

Desde la gobernación del Quindío reiteraron que el estado de salud del mandatario es estable y que las funciones administrativas se mantienen en normalidad, mientras avanza su proceso de recuperación bajo estricta supervisión médica.

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La administración departamental informa que, mientras se cumplen los tiempos de recuperación establecidos por los profesionales de la salud, para el mandatario seccional, se designó como gobernadora encargada a Amanda Tangarife Correa, secretaria privada de la administración.

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Las últimas apariciones públicas del gobernador del Quindío fueron el fin de semana cuando participó el sábado 2 de mayo en Quimbaya en la elevación de Basílica Menor de la iglesia Jesús María y José de Quimbaya y el domingo en los 93 años de vida administrativa del municipio de Buenavista.

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La Fiscalía entregó detalles de cómo pretendían ser incorporados mediante engaños y falsos ofrecimientos los 12 menores de edad que fueron aprehendidos en el departamento del Quindío y que iban hacer parte de las filas de las disidencias de la Farc

La fiscalía general de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Cristian Camilo Medina Rebellón, alias El Gordo, presunto integrante del autodenominado Bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc señalado de reclutar menores de edad en Cauca para trasladarlos y ponerlos a disposición de estructuras armadas en Meta.

El 1 de mayo, en el sector La Herradura, en La Tebaida (Quindío), unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional interceptaron un bus que prestaba un supuesto servicio especial y de turismo.

En el vehículo se movilizaban 21 adultos y 12 adolescentes, quienes no tenían relación ni parentesco alguno, y portaban documentos de identificación falsos.

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Las primeras actividades de policía judicial realizadas permitieron conocer que los jóvenes habrían sido incorporados mediante engaños y falsos ofrecimientos, entrenados en el manejo de armas de fuego y tácticas de combate en zonas campamentarias de Cauca.

Asimismo, dan cuenta de que Medina Rebellón sería el encargado de coordinar y garantizar la llegada al oriente del país para que hicieran parte de las disidencias de alias Iván Mordisco. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, uso de documento falso, financiación del terrorismo y de grupos delincuencia organizada, y uso de menores para la comisión de delitos.

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El procesado no aceptó los cargos. Los menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Entre tanto, los otros 20 adultos fueron judicializados por el delito de uso de documento falso y seguirán vinculados a la investigación.

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No hay derecho, líderes de la comunidad LGBTIQ+ denuncian que las trabajadoras sexuales y mujeres trans que ejercer su labor en inmediaciones del CAM en Armenia han sido víctimas de ataques y agresiones por hombres que se movilizan en motocicleta.

En el video se observa como uno de ellos lanza un neumático contra una de las trabajadoras que está sobre el andén en pleno centro de la capital del Quindío.

Anunciaron que interpondrán las denuncias respectivas, desde la alcaldía anunciaron investigación y acompañamiento a esta población

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Alias ““Enredadera” uno de los delincuentes más buscados del Quindío se entregó a las autoridades en el comando de la Policía en Armenia.

Este ciudadano de 32 años de edad conocido como alias “Enredadera” era requerido por los delitos de homicidio; concierto para delinquir; homicidio en el grado de tentativa; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de inmuebles y estímulo al uso ilícito.

Tras adelantar el proceso investigativo correspondiente, La Policía y la Fiscalía lograron establecer que esta persona era integrante de la estructura delincuencial “Los Americanos” desarticulada en el mes de junio del año 2023, dedicada al homicidio y tráfico de estupefacientes en el departamento del Quindío; por otra parte, pudieron establecer que el hoy capturado habría salido del país en la fecha relacionada anteriormente para evadir las autoridades.

La orden de captura fue emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia; ya son 10 los capturados integrantes de este cartel, invitamos a la comunidad a seguir brindando información para capturar a los 12 restantes.

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Suspensión de los sorteos de la Lotería del Quindío está relacionado con la falta de reserva técnica

En rueda de prensa el gerente de la Lotería del departamento, Ricardo Emilio Muñoz entregó las claridades a raíz de la suspensión de los sorteos programados.

Dio a conocer que todo tiene que ver con la reserva técnica que exige garantizar en todo el momento de la operación la cobertura mínima de al menos un premio mayor, pero al no contar con la misma tomaron la decisión provisional de la suspensión con el fin de reorganizarse y salir de nuevo a jugar.

Reconoció que avanzan en mesas de trabajo de la mano con planeación departamental buscando soluciones a todo el proceso por lo que esperan en los próximos días tengan una medida de fondo.

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Explicó que en lo que va del año han caído tres premios mayores lo que no ha permitido recuperarse generando la actual contingencia. Asimismo, mencionó que evalúan el plan de premios en cuanto si se conserva como rige actualmente en 2 mil millones de pesos o si deben de disminuir el monto.

En cuanto a las transferencias a la salud, reconoció que se ven afectadas a partir de los sorteos que no han jugado y aclaró que las transferencias de los sorteos jugados no tienen ningún inconveniente.

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En diálogo con Caracol Radio, uno de los más de 200 loteros de la entidad Martín Gómez Rodríguez evidenció que es alta la preocupación por la situación puesto que no tienen claridad en las razones de la suspensión.

Dijo que genera incertidumbre todo el panorama y teniendo en cuenta que se dice mucho a través de redes sociales y del voz a voz por eso espera que la reunión que se proyecta con las directivas sea fructífera. Reconoció que es solicitada la venta de la Lotería por eso espera pronto se generen las medidas de solución que permitan reanudar las ventas y lograr su subsistencia.

El gerente informó que por cada sorteo venden entre 460 a 480 millones y en 2025 fueron 22 mil millones de pesos. Además, dijo que establecerán una estrategia denominada ‘Ponte la camiseta por la lotería’ buscando superar esta crisis y que no supere los tres meses.

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Empresas Públicas de Armenia informó que se requieren cambiar 35 mil medidores debido a condiciones de antigüedad y fallas

El gerente de la entidad, Paulo César Rodríguez manifestó que deben realizar unos cambios de medidores de acuerdo con la normatividad con el objetivo de entregar una lectura precisa a cada uno de los usuarios.

Informó que hay una resolución de la comisión reguladora de agua potable y saneamiento básico que establece el cambio de tecnología en los medidores, sin embargo, aclaró que la ciudad no ha realizado la actualización completa puesto que en otras ciudades del país adelantan la renovación.

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Enfatizó que el costo lo asume el usuario, pero que permite mayor efectividad en la lectura y a su vez evidenciado en su factura de agua. Aseguró que desde la dirección comercial le anunciaron que deben generar el cambio de 35 mil medidores por renovación tecnológica o se encuentran frenados o tapados.

Fue claro que como entidad no comercializan medidores, pero pueden facilitar a través de un tercero el proceso y desde la entidad pueden financiar a través de la factura a los meses que el usuario necesite dependiendo también del estrato.

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La salud sigue siendo el derecho más vulnerado en la ciudad de Armenia, según la personería en el último año han tramitado 1600 atenciones entre quejas, reclamos y tutelas, el 50% de las solicitudes contra la Nueva EPS

La personera de Armenia Juliana Victoria Ríos reveló que una vez más la salud fue el derecho más vulnerado en la capital del Quindío en el año 2025, la entrega de medicamentos fue el principal reclamo de los usuarios, así lo dieron a conocer durante la rendición pública de cuentas de la personería.

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La Secretaría de Hacienda del Municipio de Armenia informó a la ciudadanía que, mediante la resolución No. 1138 del 17 de abril de 2026, se ampliaron los plazos para la presentación de la información en medios magnéticos y la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente al periodo gravable 2025.

Esta decisión se adopta en virtud de lo establecido en el artículo 13 del Estatuto Tributario Municipal, que faculta al secretario de Hacienda para expedir anualmente el calendario tributario, fijando los plazos y requisitos para la declaración y el pago de los tributos administrados por el Municipio.

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La modificación del calendario tributario obedece a la actualización del sistema de información tributaria del municipio de Armenia, así como del portal tributario dispuesto para los contribuyentes.

Este proceso implicó que los formularios para la presentación de la información exógena —IE_2025_AR (retenciones practicadas, asumidas o autorretenciones), IE_2025_OR (sujetos de retención) e IE_2025_ING (ingresos obtenidos por actividades excluidas o no sujetas, deducciones u otros ingresos no gravados)— solo estuvieran disponibles a partir del mes de abril de 2026, debido a situaciones técnicas ajenas a la voluntad de la administración.

En consecuencia, y con el fin de garantizar que los obligados cuenten con el tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones formales, la Administración Municipal consideró necesario ampliar los plazos tanto para la presentación de la información exógena como para la declaración y pago del Impuesto de Industria y Comercio.

Nuevas fechas para la declaración y pago del Impuesto de Industria y Comercio 2025Los contribuyentes deberán realizar la declaración y pago simultáneo de acuerdo con el último dígito del NIT (antes del dígito de verificación), así:1 o 2: 22 de junio de 2026, 3 o 4: 23 de junio de 2026, 5 o 6: 24 de junio de 2026, 7 o 8: 25 de junio de 2026 y 9 o 0: 26 de junio de 2026

La declaración deberá presentarse exclusivamente de manera virtual a través del portal tributario habilitado por el municipio de Armenia en la página web: www.armenia.gov.co. Las declaraciones enviadas a correos electrónicos institucionales se tendrán como no presentadas.

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Agentes de la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial de Calarcá realizan acciones de prevención en el puente Don Nicolás, persuadiendo a los residentes del sector para que eviten el uso del puente colgante y acaten el Decreto No. 215 del 26 de abril del 2024.

La última semana de abril agentes de la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial de Calarcá realizaron control y proceso educativo en el sector del puente colgante Don Nicolás, reiteraron el llamado a los residentes a evitar su uso, acatando las disposiciones del Decreto No. 215 del 26 de abril del 2024, ya que la infraestructura no garantiza condiciones seguras para transitarlo.

Hay que recordar que la medida preventiva de la Administración Municipal de Calarcá busca proteger la integridad de la comunidad frente a las condiciones del puente colgante que tiene más de 70 años de construido y cuyo procedimiento de inspección, reparación y/o reconstrucción es competencia del Gobierno Departamental.

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Así mismo, en un caso similar, en la primera semana de mayo el Organismo de Tránsito de Calarcá también ha realizado controles y llamado preventivo a los actores viales respecto al paso por el puente de madera ubicado en el sector de la Quebrada El Diablo, de la vereda Travesías del corregimiento de Barcelona, dado el deterioro de la estructura.

Allí también se cuenta con un aviso informativo y de precaución de “Vía cerrada por deterioro del puente”. Se insta desde la Administración Municipal a acatar la medida.

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Fue presentado el Plan Regional de Innovación de la RAP Eje Cafetero, una estrategia que articula a los departamentos de Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda con el objetivo de fortalecer la competitividad regional mediante la innovación y el trabajo conjunto.

Entre sus apuestas estratégicas, se destacan los nodos regionales de innovación, donde el Quindío liderará el Nodo de Turismo Científico, enfocado en la investigación aplicada, la valorización del patrimonio natural y cultural y la atracción de talento.

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Cindy Tatiana Arteaga González fue posesionada como nueva secretaria de Educación del Quindío, en reemplazo de Tatiana Hernández Mejía. La administradora de empresas, magíster en administración, asumió el cargo ante la gobernadora encargada Amanda Tangarife Correa.

La nueva funcionaria llega con experiencia en la misma Secretaría de Educación, en la Secretaría de Cultura departamental y en el ICBF.

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Con el propósito de reducir el miedo de los niños frente al entorno hospitalario, haciendo uso de herramientas didácticas, la Asociación Estudiantil en Investigación Médica de la Universidad del Quindío, ASEIMUQ, en articulación con el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios, implementará este 6 de mayo, a partir de las 2 p. m. y hasta las 5 p.m., la estrategia pedagógica internacional Hospital de los Ositos (Teddy Bear Hospital -TBH), dirigida a pacientes pediátricos entre los 4 y 12 años.

La iniciativa se basa en el juego de roles, donde cada niño presente en el hospital asumirá el papel de ‘doctor o doctora’ de un peluche, convertido en su paciente durante un circuito de varias estaciones que simulan áreas clínicas reales.

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A través de esta metodología, se busca no solo disminuir la ansiedad ante procedimientos médicos, sino también fortalecer la comprensión sobre su utilidad, fomentar la confianza en el personal de salud y promover hábitos de autocuidado en los más pacientes más pequeños y consentidos del centro hospitalario.

Al respecto, el estudiante de noveno semestre del programa de Medicina y presidente de ASEIMUQ, Juan David Fandiño López, señaló: “La intención es que los niños asuman el rol de los cuidadores en salud, como médicos, enfermeros o fisioterapeutas y demás, para que pierdan el miedo frente a los servicios que en el hospital se prestan”.

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En noticias políticas, el expresidente de la república Alvaro Uribe Vélez estuvo de recorrido por varios municipios del Quindío, entre ellos Filandia, Quimbaya, Montenegro y La Tebaida impulsando la campaña de la candidata presidencial del centro democrático Paloma Valencia.

El exmandatario estuvo en las plazas públicas de esas localidades del Quindío donde entre otras cosas habló de la importancia de recuperar la seguridad del país, la confianza inversionista, mejorar la salud para los colombianos, entre otros temas, y también aprovechó para criticar las políticas del presidente Gustavo Petro entre ellos la paz total, el mal manejo de las relaciones internacionales, el endeudamiento entre otros.

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Comfenalco Quindío presentó un positivo balance de su gestión durante la vigencia 2025, en cumplimiento de la asamblea anual de afiliados

Con un total de 198.133 personas afiliadas, 114.554 trabajadores y 83.579 beneficiarios, Comfenalco Quindío respondió de manera efectiva a los retos del sistema de compensación familiar.

Durante el año 2025 entregaron 577.571 cuotas monetarias que sumaron un total de $36.763 millones, lo que representó un incremento del 23,73% con respecto a la vigencia anterior.

En cuanto a subsidios de vivienda, pagaron $4.265 millones a 138 beneficiarios, mientras que en subsidios al desempleo otorgaron recursos por $7.616 millones a 11.198 personas cesantes. En Foniñez emplearon $8.233 millones para atender a una población de 14.341 estudiantes de instituciones educativas públicas de Armenia y el Quindío.

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Por su parte, atendiendo los requerimientos de la Ley 115 (Ley General de Educación), entregaron subsidios aplicados al Colegio Comfenalco y a becas establecidas mediante convenios con instituciones educativas privadas del departamento por un valor de $3.554 millones.

Los subsidios en servicios, destinados a actividades de deportes, recreación, gimnasios, escuelas deportivas, bolera y parque, sumaron $15.199 millones mediante una gestión que logró una cobertura total de 686.811 usuarios.

Los subsidios en especie, canalizados a través de la Feria Escolar Comfenalco, el Centro de Vacunación, servicios de restaurante y turismo, alcanzaron una inversión de $2.580 millones a través de 67.358 asignaciones.

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Consolidaron las obras que se venían construyendo desde el año anterior: el nuevo Instituto Técnico de Educación para el trabajo y desarrollo humano CREA en el barrio Granada de Armenia, donde además se dispondrá de puntos de atención de Subsidio Familiar, Agencia de Gestión y Colocación de Empleo y sede de servicios de Recreación y deportes.

Así mismo la cubierta de las canchas múltiples en el parque Soledén, el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), la remodelación del Hotel Barraqueros y la implementación de toboganes en la piscina de niños.

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En deportes, El alcalde de Armenia anunció que no prestarán el coliseo del café para eventos artísticos en lo que resta del año

Y es que el reconocido Coliseo del Café ha sido epicentro de grandes eventos en la capital quindiana relacionado con conciertos de música popular, vallenato y de reguetón. El alcalde de la ciudad, James Padilla García anunció que no prestarán más el escenario debido a las dificultades que se han registrado y con el fin de garantizar el orden.

Sostuvo que han evidenciado las contingencias que se han presentado en materia de orden público y de movilidad a raíz de estos eventos masivos por lo que ha tomado la decisión de suspender estas actividades musicales en lo corrido del año. Enfatizó que es clave comprender la dinámica de movilidad de la zona entendiendo que se llevan a cabo las obras del deprimido.

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Durante este mes de mayo sería la reapertura del complejo acuático en Armenia

Recordemos que el escenario deportivo está ubicado donde antiguamente funcionaba el parque de recreación y aunque fue inaugurado en el mes de agosto del año 2025, no había entrado en funcionamiento.

El director del Imdera, Wilson Herrera afirmó que es fundamental agradecer la disposición de la empresa Proyecta que requirió al contratista para establecer las adecuaciones con el objetivo de disfrutar de este importante lugar.

Fue claro que de la mano con la liga de natación realizarán la reapertura durante este mes de mayo por lo que quedará ya a disposición de los deportistas de la ciudad y el departamento.

Enfatizó que no han dejado de realizar mantenimiento, cuentan con vigilancia las 24 horas y el pasado 20 de abril adjudicaron un contrato por 400 millones de pesos para el sostenimiento de las piscinas con una empresa especializada.

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De otro lado, Con el apoyo de Indeportes Quindío, se desarrolló el fin de semana, en el Centro Recreacional Alto del Río, en Calarcá, el primer encuentro de líderes voluntarios del programa de Campamentos Juveniles, con la participación de 35 jóvenes de todos los municipios del departamento.