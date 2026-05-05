Martes 5 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Con el Vamos Quindío los hinchas del Deportes Quindío se ilucionan con el anhelado ascenso a la primera división del fútbol colombiano. Foto: Cortesía Yerson Marín

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Megaoperativo contra el reclutamiento infantil: Fiscalía imputó cargos a 20 detenidos

El presunto cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc responderá por los delitos de concierto para delinquir, reclutamiento ilícito y uso de documento falso.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que 20 de las 21 personas capturadas en un mega operativo contra el reclutamiento infantil de las disidencias de las Farc ya fueron imputadas por el delito de uso de documento falso.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron a 12 menores que eran transportados en un bus por vías del Quindío, con destino al departamento del Meta.

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Entre tanto, el hombre señalado como cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc será imputado por los delitos de concierto para delinquir, reclutamiento ilícito y uso de documento falso.

La Fiscalía también informó que los menores encontrados quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

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En el marco de un Consejo Extraordinario de Seguridad, el Gobierno del Quindío analiza de manera integral los principales factores que hoy impactan la tranquilidad del departamento.

Durante la jornada se abordan hechos recientes de alto impacto, como el doble homicidio ocurrido en el municipio de Filandia, así como el fortalecimiento de estrategias para atender la problemática de habitantes de calle y su incidencia en la seguridad ciudadana.

Más información Lunes 4 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Uno de los puntos centrales expuestos por el secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez Cotrino, fue el resultado de un operativo que permitió frustrar un presunto caso de reclutamiento de menores por grupos armados ilegales.

El procedimiento se desarrolló en el sector de La Herradura, donde unidades de tránsito de la Policía Nacional interceptaron un bus que cubría la ruta entre Cauca y Meta. En el vehículo se movilizaban 12 menores de edad, quienes actualmente se encuentran bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con medidas de restablecimiento de derechos.

Las autoridades destacaron que este resultado es producto de un trabajo articulado entre las diferentes instituciones, lo que permitió prevenir un hecho de alto riesgo para la niñez.

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El departamento Quindío alcanzo los 80 homicidios en este 2026, 48 de los cuales en la ciudad de Armenia en su mayoría relacionados con las disputas por el tráfico de estupefacientes.

Las autoridades en Armenia reconocen que la mayoría de los homicidios están relacionados con el tráfico de estupefacientes

Una de las mayores problemáticas que vive la capital quindiana son los homicidios que están relacionados en gran parte con ajuste de cuentas por el tráfico de estupefacientes.

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Recordemos que este fin de semana de puente festivo de los cinco homicidios registrados en el departamento, tres se registraron en la ciudad lo que aumenta la preocupación por la situación de criminalidad.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez reconoció la complejidad puesto que el fin de semana se presentaron tres ataques sicariales que en su mayoría están relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Fue enfático en afirmar que, en materia de cifras, Armenia registra 48 homicidios en lo corrido de este año que respecto al mismo periodo del año anterior refleja un incremento del 45%.

También resaltó que otras de las causas tienen que ver con la falta de convivencia donde las riñas, el consumo de bebidas embriagantes generan hechos de homicidio en la ciudad.

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El alcalde de Filandia, Duberney Pareja anunció luego de consejo de seguridad, que la administración dispuso de un recurso de hasta 10 millones de pesos de recompensa para los que nos den información efectiva para lograr capturar a los autores materiales e intelectuales de ese hecho pasado el primero de mayo en las horas de la noche donde dos personas fueron asesinadas en esa localidad.

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En Armenia reforzarán la seguridad con drones y cámaras ante el aumento de la criminalidad

Uno de los proyectos clave de la administración municipal es la modernización de videovigilancia, comunicaciones y drones que reforzarían la seguridad en la ciudad.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que, ante el incremento en delitos de alto impacto como el narcotráfico, sicariato, control de rentas ilegales buscan el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la seguridad ciudadana y convivencia.

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Explicó que es un tema integrado de seguridad como cámaras de última tecnología teniendo en cuenta que actualmente 396 se encuentran en deterioro progresivo. Dijo que otro de los componentes clave son los radio comunicaciones para la Policía y sumado a los vehículos donde ya entregaron 11 patrullas.

Puntualmente sobre los drones, manifestó que apuestan por la incorporación de tecnología con mayores capacidades de monitoreo como los sistemas aéreos no tripulados, lo que permitiría mejorar la cobertura, optimizar el seguimiento de eventos en tiempo real y fortalecer los procesos de judicialización.

Destacó que el proyecto tiene una inversión de 39 mil millones de pesos y esperan en menos de 10 de meses esté en funcionamiento este sistema. En el marco del proyecto aspiran sean 500 cámaras y aproximadamente 60K de fibra subterránea.

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Un cuerpo sin vida fue hallado en río Verde al sur del Quindío

Sobre las 9 de la mañana de ayer lunes 4 de mayo, ciudadanos reportaron que en la vía Río Verde – Caicedonia, finca La Playita, balneario Los Ángeles, informan sobre la presencia de un cuerpo sin vida flotando en el río.

De inmediato la patrulla de la Policía se desplaza al lugar, observando un cuerpo de un hombre entre 70 y 80 años aproximadamente, en la mitad del afluente, en posición de cúbito abdominal, sin camisa ni calzado y vistiendo sudadera gris, sin lograr su identificación.

Informa a la central de radio y coordinan las acciones con bomberos de Barcelona que realizaron la recuperación y el rescate del cuerpo, así mismo notifican a unidades de Sijín para actos urgentes de levantamiento del cuerpo sin vida, será medicina legal que determina causas de la muerte e identidad

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El alcalde de Armenia socializó diferentes proyectos entre esos la movilidad y la construcción de un tanque de almacenamiento de agua

En el auditorio de las instalaciones de la alcaldía municipal se llevó a cabo una rueda de prensa con el alcalde y varios de sus funcionarios con el fin de evidenciar los avances de los proyectos relacionados con la movilidad, el agua y la seguridad ciudadana.

En primer lugar, el alcalde de la capital quindiana James Padilla García exaltó la importancia de este tipo de espacios para dar claridad sobre los diferentes temas en los que vienen trabajando en pro de los armenios.

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Uno de los temas relevantes es el de movilidad, precisamente el secretario de tránsito de la ciudad Daniel Jaime Castaño explicó que están en los dos primeros meses de la implantación del proyecto del sistema inteligente donde ya avanzan en los trámites para presentar ante la Agencia de Seguridad Vial los puntos propuestos para la instalación de las cámaras de foto detección que buscan mejorar la operatividad.

Especificó que es un tema que siempre genera polémica, pero que está ligada a la desinformación puesto que las cámaras salvavidas sí salvan vidas y es clave en el proyecto de movilidad inteligente.

Recordó que contarán con un centro de gestión de movilidad que es el gran cerebro que estará conectada la semaforización y las cámaras de foto detección que permitirá unos puntos autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y controlados por esta tecnología.

Sostuvo que dentro de las infracciones que abarcará esta tecnología tiene que ver con el Soat vencido, revisión técnico mecánica vencida, cruce de semáforo en rojo, restricción de pico y placa y el estacionamiento en lugares prohibidos.

Resaltó que aspiran que en el transcurso del segundo semestre de este año queden instalados y funcionando los puntos que sean autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

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De otro lado, el gerente de Empresas Públicas de Armenia Paulo Cesar Rodríguez dijo que están trabajando en el proyecto de un nuevo tanque de almacenamiento de agua dispuesto para el sur de la ciudad.

Manifestó que la obra busca contrarrestar las contingencias que se generan cuando hay crecientes en el Río Quindío que obliga a cerrar la bocatoma debido a la turbiedad lo que no permite las óptimas condiciones en el suministro.

Explicó que con el nuevo tanque esperan ampliar la capacidad que tienen de abastecimiento puesto que actualmente cuentan con seis tanques construidos con capacidad de 25 mil metros cúbicos y esta obra se desarrollará entre las carreras 18 y 19 entre calles 47 y 48 donde antes funcionaba el hospital del sur es un sector clave que permitirá entregar agua hacia la comuna 1, parte de la comuna 2 y toda la zona de expansión.

En cuanto a la inversión, sostuvo que es de 33 mil millones de pesos incluida la obra y la interventoría donde el tiempo estimado de construcción es de seis meses y aspiran que en el primer semestre del año 2027 estén en funcionamiento.

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Finalmente, el secretario de Hacienda de la ciudad Yeison Pérez se refirió al proyecto de endeudamiento por 100 mil millones de pesos que permitirá la efectividad de las obras.

El funcionario aclaró que tienen la capacidad desde el punto de vista legal y desde la planeación enfatizó que no son 100 mil millones de pesos más sino de 76 mil millones de pesos teniendo en cuenta que en el plan de desarrollo se contemplaba un endeudamiento de 200 mil millones de pesos que se ha trasladado a la fecha en un contrato de empréstito de 176 mil.

En ese mismo sentido, destacó que los 76 mil millones de pesos adicional se dan acompañados de una dinámica de crecimiento fiscal del municipio.

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El candidato a la vicepresidencia de la República José Manuel Restrepo, fórmula del candidato presidencial Abelardo de la Espriella estuvo de visita en la ciudad de Armenia donde habló de las propuestas en materia de seguridad, lucha contra la corrupción, economía, comercio no solo para el Quindío y Colombia, donde resaltó la importancia de que la región sea un puerto logístico para el país.

También hizo críticas al actual gobierno por el manejo económico del país y lo que recibirá el gobierno entrante, también cuestionó a la campaña de Iván Cepeda por el silencio frente a los debates de país de cara a la campaña presidencial, entre otros temas.

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En relación con el tema del catastro multipropósito, el candidato a la vicepresidencia señaló “yo primero mi solidaridad con todos los agricultores, con todos los campesinos colombianos, con todos los propietarios de tierras rurales en este país.

Lo que Petro quería era confiscarles la tierra. Lo que él está buscando es quitarles la tierra por la vía de ponerles un avalúo que termina siendo absolutamente impagable, casi que confiscatorio, en donde la única opción que tendrán es vender sus tierras para pagar el impuesto.

Yo lo que creo aquí es que nuestro gobierno y así lo hemos dicho públicamente que el 7 de agosto esté con el IGAC, autoridad catastral, con los gestores catastrales, revisando los avalúos para que sean avalúos competentes y garantizando en el marco de la ley 101 del 93, que los avalúos se corresponden con la rentabilidad y productividad del predio, porque si ese no es el caso, va a suceder lo que acabo de decir, que es lo que quiere el gobierno Petro, que es quitarle la tierra a los campesinos de Colombia.

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Por fin y gracias a la acción popular, la Gobernación del Quindío adelantó una jornada de limpieza, organización y embellecimiento en el Coliseo de la Patria, escenario deportivo de gran importancia para los habitantes del sector y sus alrededores.

Las labores desarrolladas incluyen aseo general, rocería, limpieza y alistamiento del escenario, como parte de una primera fase para su adecuación.

el secretario Administrativo, Johan Sebastián Cañón Sosa, destacó que la meta de esta intervención es transformar el actual Coliseo de la Patria en un polideportivo moderno y funcional, que responda a las necesidades de la comunidad y promueva el deporte, la recreación y el bienestar de todos los quindianos.

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360 solicitudes de permisos recibieron las autoridades de Tránsito para la jornada del día sin carro y sin moto en Armenia

Recordemos que el próximo 12 de mayo se vivirá la primera jornada del día sin carro y sin moto del año 2026 en la ciudad. El secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño informó que hasta el pasado 24 de abril recibieron las solicitudes de permisos para domiciliarios y mensajeros que son los únicos que debían realizar el trámite ante la dependencia.

Mencionó que recibieron alrededor de 360 solicitudes, pero fue claro que no significa que sea el mismo número de vehículos puesto que hay empresas que hacen solicitud por un solo vehículo o por varios dependiendo de su tamaño.

Recordó que diariamente circulan por la ciudad alrededor de 200 mil vehículos diarios y de esos 195 mil dejan de movilizarse en la jornada del día sin carro y sin moto.

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La apuesta de la Empresa de Energía del Quindío, Edeq es invertir 18 mil millones de pesos en proyectos de generación de energía a través de paneles solares, ya hay 21 empresas implementando y 500 familias beneficiadas.

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío Edeq, Fabio Alberto Salazar explicó que “Hoy el Quindío o hasta este momento el Quindío no ha generado energía, y por eso estamos apostando en el mediano plazo que el Quindío sea autosuficiente en energía. O sea, la tarea que tenemos nosotros en el futuro es que el Quindío sea capaz de generar la energía que necesita para su consumo, para su demanda actual y futura. Para no depender de terceros. Eso es una idea que tenemos a largo plazo o a mediano plazo.

No es sencillo porque requiere una gran inversión. Por ejemplo, hoy hay una granja que llama La Macana que tiene 1 mega, hace poquito la inauguraron en La Tebaida. Y esta es cuatro veces más grande, la que estamos construyendo, empezamos construcción y que tenemos la etapa número uno con 2 megas en octubre, noviembre y la segunda etapa junio, julio, entrante, otras 2 megas más.

Esa gran cantidad de energía que vamos a generar nueva, no la generábamos antes y la idea es llegar, hay que multiplicar por lo menos por 20 lo que estamos haciendo ahorita nosotros para lograr que seamos autosuficientes en el futuro. Y es muy importante lograr eso, queremos colocar nuestro negocio de arena y esa inversión que tiene esas granjas nuestras es una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos.

Y agregó “Ya hemos avanzado con el tema de las familias. Hay cerca de 500 familias hoy con paneles solares en la casa, 500 ya hemos llegado. 502 creo que iban ayer que miramos el listado, hay 21 empresas hoy ya con techos solares en sus predios. Digamos que hemos avanzado muchísimo en energía, no tanto como uno quisiera, porque evidentemente hay que seguir avanzando, pero hay una línea ya clara de crecimiento que esperamos que siga siendo importante.

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Por ejemplo, el tema de carros eléctricos también, que también hay una gran demanda nueva. Le puedo contar que el año 2025 el año pasado la cantidad de carros que entraban eléctricos a la zona es igual a lo que teníamos ya. O sea, se duplicó el parque automotor en un solo año.

Eso implica que debemos tener redes también para eso, Claro. Puntos de carga Y ahí vamos también colocando y pensamos este año una ampliación para dos puntos nuevos de carga eléctrica de carros. Eso ha funcionado bien. Eh, y va creciendo bien.

¿Qué preocupación tenemos en el futuro? Porque es importante decirlo también. El país está creciendo en demanda de energía porque los carros eléctricos, las empresas, el turismo, todo genera que necesita energía. Y la y la oferta que estamos teniendo en el país nos está igualando la demanda. Usted vio lo que pasó en gas, puntualizó el gerente de la EDEQ.

Con la energía puede ser parecido si no avanzamos como la idea que está haciendo en cada territorio, en cada departamento haciendo lo propio para que seamos autosuficientes. Esa es como la tarea que tenemos, es una tarea muy bella. Estamos muy contentos de poder eh apostarle a este proyecto que va a generar una hoja de ruta para que todos, digamos, eh piensen en hacer lo mismo y crecer. Ahí cabe el privado, cabe el público, el dueño de su casa, el dueño de la finca. Todo el mundo cabe en este modelo.

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“ya llevamos 21 ya instalados y ahí otros 20 en cola tal vez esperando porque todo eso requiere alta inversión. Evidentemente todo es un proyecto de alta inversión, pero que son muy positivos para el territorio. Yo creo que la gente ha perdido el miedo. Cuando empezamos a ofrecer los paneles solares que empezamos hace 3 años a ofrecerlos en las en las familias y en las en las unidades residenciales.

Y la gente decía cosas muy raras que los paneles les daban cáncer, que eso traía energías Los mitos, un poco de mitos ahí con paneles cuando, por ejemplo, en países desarrollados como Europa, por ejemplo, el pan se consigue en el supermercado. Un electrodoméstico más. Ya las casas vienen con la preinstalación de eso. Ahora no, ahora hay que hacer una instalación nueva.

Es lo complicado es que usted la casa la tiene construida no para eso, entonces toca hacer una instalación nueva para eso, colocar equipos nuevos.

El gerente de la EDEQ agregó “Hay que hacer una adecuación en su casa para poder colocarlo, que el techo sirva, porque el techo es de madera no sirve, si el techo es de sí no sirve, tiene que el techo digamos en muy bien la estructura metálica supremamente buena que soporte el peso de la instalación y los paneles.

Entonces, digamos que ha crecido mucho, falta mucho por conocer. Ya la gente está Ya no lo ve tan mal y la gente ya cuando echa un cuento como ese que echaban antes, pues ya no le creen tan fácil.

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También le decimos a la gente, el que esté interesado con ello en la página nuestra de la ley, tenemos un enlace para que la gente se inscriba por ahí y hacemos el estudio de cuánto valdría hacerle a su casa unos paneles solares, incluso o colocárselos y también se los financiamos con SOMOS a 3 años, 5 años para que usted tenga digamos una posibilidad real de que eso sea posible en su casa y de verdad funciona.

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Para el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, el encuentro realizado este lunes 4 de abril con la comunidad del Valle de Cocora y la Administración Municipal fue calificado como productivo, ya que, a través de un diálogo directo, se logró conocer de primera mano las necesidades más urgentes de los pobladores de este sector, de gran relevancia para el turismo del departamento y del país.

Entre ellas y las más prioritaria, la relacionada con la vía que comunica esta zona con el área urbana del municipio, un corredor estratégico por el que transitan diariamente lugareños y un importante flujo de turistas que visitan este destino natural que alberga la Palma de Cera, símbolo nacional.

El dirigente departamental instó a la comunidad a conformar la Junta de Acción Comunal como una medida necesaria para avanzar en un convenio solidario orientado al mantenimiento preventivo de este tramo.

Asimismo, se definieron compromisos como la realización de estudios y diseños para intervenir puntos críticos de la vía; de igual manera, la gobernación y la alcaldía dispondrán de personal técnico para evaluar la ubicación de reductores de velocidad y la construcción de andenes que garanticen la seguridad de los peatones y finalmente un aspecto clave la señalización, fundamental para garantizar una adecuada movilidad durante todo el recorrido.

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La Universidad la gran Colombia seccional Armenia llevó a cabo el evento “Conocimiento que nace del territorio”, una jornada dedicada a exaltar los saberes que transforman realidades y siembran futuro.

Este encuentro especial permitió reconocer el proceso formativo de los participantes del Diplomado en Agroecología y Producción Regenerativa, quienes recibieron su certificación en el marco del Proyecto de Regalías sobre Agricultura Regenerativa. Más que un acto protocolario, fue un homenaje al compromiso, la dedicación y el aprendizaje que nace desde la tierra.

La jornada reunió a productores, actores institucionales, académicos y representantes del territorio, en un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos que visibilizó el impacto del proyecto y fortaleció esta apuesta colectiva por un desarrollo sostenible.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) participa como actor aliado en un proyecto de cooperación internacional financiado por el Gobierno de Alemania, a través del Banco de Desarrollo Alemán (KfW), orientado a la protección de ecosistemas estratégicos y al fortalecimiento productivo de comunidades rurales.

La iniciativa, respaldada por Herencia Colombia, integra acciones de conservación ambiental con el desarrollo sostenible, promoviendo modelos productivos que contribuyen a la protección de los recursos naturales y al mejoramiento de las condiciones de vida en el campo.

En el departamento del Quindío, el proyecto avanza en los municipios de Pijao y Génova, donde se desarrollan estrategias de monitoreo, control y vigilancia en áreas protegidas, así como el acompañamiento técnico a productores locales para la implementación de sistemas productivos sostenibles, especialmente en ganadería.

De acuerdo con la coordinación nacional del proyecto, cerca de 60 familias campesinas han sido priorizadas, tanto al interior de estas áreas como en sus zonas de influencia, beneficiándose de procesos de formación, asistencia técnica y fortalecimiento productivo.

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Con el propósito de acercar los servicios de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo a los quindianos, la Unidad Móvil de Comfenalco Quindío llegará en mayo a los municipios de La Tebaida, Montenegro, Circasia, Quimbaya y Buenavista.

A través de esta estrategia itinerante, los habitantes podrán iniciar la Ruta de Empleabilidad al registrar o actualizar su hoja de vida, facilitando el acceso a oportunidades laborales.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán postularse a vacantes disponibles, recibir orientación para la entrevista laboral —que les permitirá identificar su perfil— y presentar pruebas psicotécnicas para reconocer sus competencias. También se brindará información sobre el Subsidio al Desempleo.

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Por su parte, los empresarios que requieran información sobre vacantes o servicios de la Agencia podrán acceder a asesoría personalizada con los Gestores Empresariales.

La atención en los municipios se realizará de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en la plaza principal hoy martes 5 de mayo y mañana miércoles 6 de mayo la jornada de empleo será en el hall de la alcaldía del municipio de La Tebaida.

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Del 8 al 18 de mayo llega la Exposición Artesanal de Armenia 2026, un evento que en su doceava versión se posiciona como una vitrina de talla internacional que dinamiza la economía, impulsa el talento local y fortalece el turismo cultural en el departamento.

Este año contará con 160 expositores provenientes de 30 departamentos y 20 países, con Indonesia como país invitado de honor. Asimismo, el Gobierno del Quindío y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío apoyarán la participación de 40 empresarios y artesanos del territorio.

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Juan Agudelo, director de Corpoferias y Eventos, destacó el respaldo del Gobierno departamental y resaltó que la feria en el centro de convenciones de Armenia contará con un corredor étnico que reunirá piezas elaboradas por comunidades indígenas y maestros artesanos con más de 30 años de experiencia.

Además, explicó que entre semana el ingreso será gratuito, mientras que los fines de semana tendrá un costo de $15.000 por persona.

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En deportes, con gran asistencia de hinchas en el estadio Centenario de Armenia y con golazo de Andrés Carabalí, el Deportes Quindío le ganó 1 a 0 a Tigres por la tercera fecha del cuadrangular A semifinal del Torneo Dimayor de la B, el conjunto cuyabro sigue líder con siete puntos en la tabla de posiciones.

El próximo partido del equipo milagroso será de visitante nuevamente contra Tigres en Bogotá por la cuarta fecha del cuadrangular del Torneo Dimayor de la B en día y hora por definir.