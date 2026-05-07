Tecnoglass reportó ingresos por US$ 249 millones en primer trimestre del 2026

La empresa Tecnoglass reportó ingresos récord durante el primer trimestre de 2026, alcanzando los 249 millones de dólares, equivalentes a cerca de 921 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 12 % frente al mismo periodo del año anterior.

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La compañía barranquillera informó que su cartera de pedidos llegó a un máximo histórico de 1,36 mil millones de dólares, consolidando la proyección de crecimiento para los próximos meses.

José Manuel Daes, director ejecutivo de la compañía, aseguró que los resultados reflejan la fortaleza del modelo de negocio de Tecnoglass, pese a las presiones económicas y al impacto de los aranceles en Estados Unidos.

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Durante el trimestre, la utilidad neta de la empresa fue de 31,9 millones de dólares, mientras que el EBITDA ajustado alcanzó los 61,5 millones de dólares, equivalente al 24,7 % de los ingresos totales.

La empresa destacó además su sólida posición financiera, con una liquidez cercana a los 425 millones de dólares y una deuda total de 200,3 millones de dólares. En ese mismo periodo, Tecnoglass recompró acciones por 16,5 millones de dólares y pagó dividendos por 6,7 millones de dólares a sus accionistas.

Christian Daes, director de operaciones, indicó que el negocio multifamiliar y comercial mantiene un fuerte dinamismo y que la compañía continúa ampliando su presencia en Estados Unidos mediante nuevas redes de distribución.

La empresa también avanza en el proceso para trasladar su domicilio corporativo desde Islas Caimán hacia Estados Unidos, decisión que busca mejorar el acceso a inversionistas y fortalecer su posición en los mercados bursátiles.

Asimismo, Tecnoglass estudia la construcción de una nueva planta de manufactura en territorio estadounidense, proyecto que contaría con incentivos estatales y locales y que estaría enfocado en aumentar capacidad productiva y optimizar la cadena logística.

Para el cierre de 2026, la compañía reiteró su proyección de ingresos entre 1,06 y 1,13 mil millones de dólares, con un EBITDA ajustado estimado entre 225 y 245 millones de dólares