Invima alerta por comercialización de agua potable con registro sanitario vencido

Invima alerta por comercialización de agua potable con con registro sanitario vencido. Foto: Invima.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) entregó una advertencia sobre un producto de agua potable que se comercializa con registro sanitario vencido.

La entidad informó que el producto es el Agua Potable Tratada marca “PURIFRESK”, la cual se está comercializando con registro sanitario vencido, incumpliendo la normatividad sanitaria vigente en el país.

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Invima explica que, según las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), el producto es considerado fraudulento, debido a que están comercializando sin tener un registro sanitario válido, lo que puede representar un riesgo para la salud de todos los que la compren y consuman.

Ante esto, la entidad realiza la recomendación a los ciudadanos de no adquirir este producto y suspender su consumo en caso de ya tenerlo, además de reportar su comercialización a las autoridades sanitarias.

A su vez, Invima pidió a las entidades territoriales de salud incrementar las acciones de inspección, vigilancia y control. Asimismo, solicitó intensificar la búsqueda activa del producto en establecimientos comerciales y canales digitales.

De igual manera, la entidad señaló que la distribución y venta de este producto en Colombia podría generar la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

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Por último, Invima reiteró su compromiso por el cuidado y la protección de la salud pública y realizó una invitación a los ciudadanos a consultar los canales oficiales para que puedan verificar la legalidad de los productos que compran y consumen.

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