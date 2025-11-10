Procuraduría cuestiona legalidad y pide suspensión del peaje de la Mesa de Los Santos en Santander

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación le pidió a un juez suspender, de manera provisional, la ordenanza 049 del 23 de diciembre de 2024, aprobada por la Asamblea de Santander. En esta ordenanza se adicionaba al Estatuto Tributario Departamental un capítulo que crea una “tasa-peaje” en vías del departamento, en el peaje La Punta, de la Mesa Los Santos.

Según el Ministerio Público, el problema es que Santander no tiene la autoridad para crear un peaje, ni para fijar cuánto debe pagar el ciudadano, porque esa facultad es exclusiva del gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte.

¿Por qué el departamento no puede crear un peaje?

En el documento, firmado por el procurador Jesús Eduardo Rodríguez Orozco, se explica que en Colombia ya existe un conjunto de leyes que regulan cómo funcionan los peajes. Entre esas normas están la Ley 2ª de 1980, la Ley 105 de 1993 y el Decreto 87 de 2011.

Estas normas dicen que, “los peajes se manejan bajo reglas nacionales, no locales. Solo el Ministerio de Transporte puede fijar tarifas, incluso cuando las vías estén a cargo de departamentos o municipios”.

Lea también: ¿Qué ha pasado con la Troncal del Carare en Santander? La emergencia completa más de una semana

Argumenta la Procuraduría que las entidades territoriales no tienen libertad para crear su propio peaje, sin autorización del gobierno, porque las tarifas deben ajustarse al sistema nacional de transporte y al modelo de concesiones. Para la Procuraduría, "lo que hizo la Asamblea de Santander fue saltarse esas reglas".

¿Qué está pidiendo la Procuraduría?

Ante estas posibles irregularidades, la Procuraduría le pidió a la magistrada encargada suspender temporalmente la ordenanza, mientras se estudia si es legal o no.

Podría interesarle: Conpes asegura plata para la Ptar del río de Oro en Bucaramanga

La medida cautelar, como se le llama a esta suspensión provisional, impediría que el peaje entre en funcionamiento hasta que el juez tome una decisión de fondo. El Ministerio Público sostiene que: “Santander no podía crear ese peaje, cobrárselo a los usuarios sería ilegal, y se necesita que un juez detenga la norma mientras revisa el caso”.

Ampliar

Sobre los bloqueos y protestas en el peaje de La Mesa de Los Santos esto dice el gobernador de Santander:

El mandatario cuestionó las protestas, aludiendo que afectan los recursos destinados a mejorar las vías de Los Santos y Piedecuesta, y aseguró que el manejo de los fondos es transparente.

“Me parece irresponsable lo que están haciendo. Es un recurso importante para los más vulnerables de Los Santos y Piedecuesta”, señaló el gobernador, quien explicó que los dineros recaudados se están invirtiendo en señalización y en la reparación de vías terciarias que antes no contaban con presupuesto.

Más noticias: Inicia jornada especial de pasaportes para cinco gremios de Bucaramanga, ¿cuáles son?

De acuerdo con el mandatario, los recursos del peaje se manejan con total transparencia y están destinados a tapar huecos y mejorar la conectividad vial de la zona. “Hay un recurso de reserva, ahí está, lo pueden ver, transparente, nadie ha robado un peso”, afirmó.

El gobernador también aclaró que la demora en el inicio de las obras obedeció a los procesos técnicos y administrativos requeridos. “Teníamos que hacer un procedimiento, seis meses para saber cuánto recaudábamos y poder ejecutar el proyecto que hoy está en marcha”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a los manifestantes a levantar los bloqueos y permitir el desarrollo de los trabajos que benefician a la comunidad. “A los que están bloqueando allá o haciéndole perder recursos a Los Santos y Piedecuesta, les digo que normalicen y yo voy y hablo con ellos. Pero con vías de hecho no podemos acostumbrar a que funcionen las cosas así”, puntualizó.