Consejo extraordinario de seguridad en Quindío por caso de reclutamiento de menores y criminalidad

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Armenia

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa Pedro Sánchez dio a conocer que en el municipio de La Tebaida en el Quindío se llevó a cabo un operativo contra una red de reclutamiento de disidencias de las Farc.

El ministro informó que la Policía capturó a 21 personas y logró la aprehensión y restablecimiento de derechos de 12 menores que eran víctimas de reclutamiento ilegal por parte de estructuras de las disidencias Farc.

El ministro destacó que estas personas las movilizaban desde el Cauca con destino a Granada, Meta para fortalecer la capacidad de extorsión, narcotráfico y violencia.

Al respecto el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez dio a conocer que el caso se presentó el pasado viernes 1 de mayo en horas de la noche donde en un operativo de control fue interceptado un bus de servicio especial en el sector de La Herradura en jurisdicción del municipio de La Tebaida.

El funcionario explicó que en el vehículo se transportaban cerca de 30 personas quienes presuntamente se dirigían a integrar una estructura guerrillera los cuales vestían camisetas blancas y portaban documentos que tras una verificación preliminar se constataron que eran falsos.

Asimismo, dijo que los menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los mayores de edad fueron capturados y verán responder ante la justicia por los presuntos delitos de rebelión, falsedad en documento público y reclutamiento de menores.

Afirmó que hoy a partir de las 9 de la mañana realizarán un consejo extraordinario de seguridad con el fin de analizar esta situación y otros temas de seguridad relevantes para el departamento.

Homicidios en Armenia

Dos homicidios se registraron en diferentes sectores de Armenia durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

El primer hecho se presentó en el barrio Simón Bolivar donde fue asesinado con arma de fuego Juan Sebastián Morales Acevedo de 29 años de edad.

La víctima era conocido con el alias del mueco o Chagualo que según las autoridades era dinamizador del comercio de estupefacientes y registraba antecedentes judiciales por hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

El otro caso se registró en el barrio Altos de Monserrate donde fue asesinado con arma de fuego Jhon Faber Jiménez Granda de 32 años quien era conocido como alias ‘Faber’ y registraba antecedentes judiciales por lesiones personales.

En total se registraron cinco homicidios durante este puente festivo en el Quindío, dos en Filandia y tres en Armenia