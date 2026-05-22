Se posesionó Vilma Jay como Gobernadora encargada de la Isla de San Andrés

Vilma Jay se posesionó como Gobernadora encargada de San Andrés. Foto: Asamblea Departamental de San Andrés.

La periodista Vilma Jay se posesionó como Gobernadora encargada de la Isla de San Andrés en una sesión en la Asamblea Departamental en la tarde de este viernes, 22 de mayo.

Vilma Jay fue designada por el presidente Gustavo Petro en este cargo tras la salida de Nicolás Gallardo tras un fallo del Consejo de Estado que dejó en firme su salida por doble militancia.

Durante su intervención indicó que llega al cargo sin ningún compromiso con partidos políticos, sino con la ciudadanía y con independencia.

“Pueden tener la total certeza de mi independencia para decidir, para hablar y para hacer gobernadora encargada”, manifestó.