Incautan más de una tonelada de cocaína oculta en ladrillos en San Andrés

En un operativo conjunto entre la Armada de Colombia y la Policía Nacional, las autoridades incautaron más de una tonelada de clorhidrato de cocaína que era transportada en una motonave tipo pesquero en aguas del archipiélago de San Andrés y Providencia.

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La acción se desarrolló en medio de operaciones de control y seguridad marítima, cuando una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de San Andrés fue desplegada para ubicar la embarcación. Según el reporte oficial, la unidad logró interceptarla y escoltarla hasta puerto.

Una vez en el muelle, un equipo interdisciplinario realizó la inspección del cargamento. En medio de cajas llenas de ladrillos, las autoridades encontraron 54 bultos que contenían 1.633 paquetes sospechosos, los cuales fueron trasladados para su verificación.

De acuerdo con la Armada, las pruebas realizadas por la Sección de Investigación Criminal confirmaron que se trataba de 1.667,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La institución señaló que esta incautación, avaluada en más de 77 millones de dólares, “evita la circulación de más de cuatro millones de dosis del estupefaciente”.

La Armada de Colombia aseguró que continuará adelantando operaciones sostenidas en la región Caribe para “afectar de manera contundente las finanzas de los grupos ilegales transnacionales al servicio del narcotráfico” y reforzar la seguridad marítima en el país.