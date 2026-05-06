¿Qué se sabe de la muerte de una subteniente de Policía en Providencia? Habla presidenta de la JAC

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, Arelys Fonseca, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Montaña en Providencia, se pronunció a propósito de la investigación que se adelanta para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la subteniente de la Policía Jenyfer Marciales.

Cabe recordar que el pasado fin de semana fue encontrado sin vida el cuerpo de la subteniente Marciales, quien era comandante de la estación de Policía de Providencia. Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte.

Al respecto, Fonseca aseguró que la subteniente era “bastante apreciada” por la comunidad, pues era considerada una mujer “muy calmada y de mucho temple, muy accesible”.

También se refirió al episodio ocurrido en un evento deportivo con la comunidad en el que su superior le hizo un llamado de atención público: “Yo directamente no lo vivencié, pero me estuvieron comentando (…) no sé cuál era esa otra persona que estaba con ella, ni su jerarquía, pero en pleno escenario deportivo le hizo un llamado de atención bastante fuerte delante de todos los que estaban ahí y fue bastante como embarazoso para ella”.

También aseguró que la muerte de la subteniente ha generado un impacto en la comunidad: “Todavía estamos en shock, no lo creemos. Es triste, cada vez que el tema se sale a relucir estamos como en una burbuja, uno piensa que ese tipo de situaciones pasan solo en las novelas o en las películas. Estamos en negación y con la intriga de saber en realidad qué es lo que pasó, deseamos que se haga una investigación a fondo y se llegue a la verdad”.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

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