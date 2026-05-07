Este es el cartel de los más buscados en Bogotá por vandalismo en TransMilenio

Caos en TransMilenio, agresión a funcionarios y vandalización: encapuchados bloquearon la Caracas

Las protestas de la tarde del pasado martes 5 de mayo en Bogotá, ocurridas en inmediaciones de la Universidad Pedagógica y las cuales terminaron en desmanes en la estación Calle 76 de TransMilenio, siguen dando de qué hablar.

Anteriormente, el secretario de Seguridad, César Restrepo, reveló que todas las acciones fueron minuciosamente planeadas en un comienzo para atentar contra la infraestructura del transporte público. Ahora, ha sido publicado el cartel de los más buscados en estos hechos.

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En videos de las cámaras de seguridad de la estación Calle 76 y de sus alrededores en la Avenida Caracas, se registraron los momentos en los que algunos encapuchados vandalizaron buses y la estación.

Cartel de los más buscados en Bogotá por vandalismo en TransMilenio. Foto: Secretaría de Seguridad Ampliar Cartel de los más buscados en Bogotá por vandalismo en TransMilenio. Foto: Secretaría de Seguridad Cerrar

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En las imágenes se detectaron dos hombres: uno con capucha negra y el otro con una camiseta amarrada en la mitad de su rostro para no ser reconocido. Así mismo, aparece una mujer con medio rostro tapado con una prenda morada.

El llamado que hace la Secretaría de Seguridad es a que los ciudadanos brinden cualquier información sobre estos sujetos que atacan el sistema de transporte público y a la ciudadanía.

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En caso de tener cualquier información, la ciudadanía puede llamar a la Línea 123 o a la Línea Contra el Crimen 3143587212.

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