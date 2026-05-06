Petro por freno a decreto sobre traslado forzoso de EPS: “Consejo de Estado aquí hace daño a salud”

Petro solicitó al MinSalud proyecto de ley para que dueños de EPS sean responsables de las deudas (créditos: Presidencia de la República / GettyImages)

Mucho revuelo ha causado la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto a través del cual el Gobierno ordenaba el traslado forzoso de las EPS.

Uno de los que salió a rechazar esta decisión fue el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el Consejo de Estado le está haciendo daño a la salud.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto 0182 del 2026, en el que el Gobierno buscaba cambiar el modelo de afiliación en salud.

“El Consejo de Estado aquí le hace grave daño a la salud, porque la salud preventiva se hace por circunscripción territorial y no puede hacerse por dispersión de afiliados”, dijo.

El alto mandatario señaló que el alto tribunal no está teniendo en cuenta que el primer pilar de un buen sistema de salud, es la salud preventiva.