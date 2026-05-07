En Quindío establecen plan de choque con mensaje de urgencia ante el cese de operaciones de Spirit

Armenia

En efecto al departamento quedarse sin vuelos internaciones debido al cese de operaciones de Spirit se establecen las medidas para recuperar la conectividad internacional.

Precisamente se llevó a cabo una mesa interinstitucional con el fin de articular esfuerzos y tomar las medidas necesarias para atraer nuevas aerolíneas al aeropuerto El Edén de Armenia.

En primera instancia, el presidente de la junta directiva nacional de Anato Diego Vásquez mencionó que es clave tener en cuenta que hoy queda un mercado que llevaba cautivo con más de 17 años de operación e incluso se contaba con frecuencias de Spirit diarias lo que demuestra que se encuentra el mercado.

Asimismo, destacó que lo trabajan en un plan de choque con mensaje de urgencia a los principales operadores aéreos que tienen potencial para ocupar el mercado que, aunque es constante el trabajo, esta vez tiene un mensaje de urgencia por la actual contingencia.

Sostuvo que dentro de esas acciones está la revisión de un documento técnico que reúne cifras de mercado, capacidades operativas y proyección del aeropuerto el cual será presentado a aerolíneas como Avianca, JetSMART, JetBlue, LATAM Airlines, American Airlines y Copa Airlines.

Dijo que otro de los pasos fundamentales es buscar una reunión presencial en Bogotá por lo que realizaron un llamado desde Anato a la unión para que alcalde y gobernador lideren el proceso sin importar tintes políticos.

“JetBlue y otras anunciaron ya acciones sobre otras ciudades con las que venían ya adelantando un trabajo anteriormente. Lo que nos ha dicho JetBlue hasta este momento es que ellos tienen falta de aviones y que han entrado a suplir parte del faltante de la demanda que deja Spirit en la Florida. Ellos son un actor muy importante en el sur de la Florida y entenderán que tienen que ir a cubrir más de 50 rutas, entonces no hay aviones para todas, pero ya ha quedado y nos dicen que entra dentro de la etapa de evaluación por parte de ellos", dijo.

El directivo de Anato también se refirió al estatus de internacional del aeropuerto y aclaró que hay varios aeropuertos del país que tienen la categoría y capacidad que no tienen actores operativos.

Uriel Orjuela

En ese mismo sentido se refirió el presidente de la sociedad de ingenieros del Quindío y quien ha liderado la veeduría de las obras del aeropuerto, Uriel Orjuela fue claro que la salida de Spirit es una problemática mundial y que no será la única aerolínea que saldrá del mercado.

Enfatizó que el golpe es grande para el departamento porque era el único vuelo internacional con el que se contaba y dijo que toda la situación se debe principalmente al conflicto que existe en el medio oriente con el suministro de combustible a través del estrecho de Ormuz.

Afirmó que desde hace algún tiempo habían iniciado gestiones con las diferentes aerolíneas para que se genere la posibilidad de volar desde Armenia con destinos internacionales.

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Reconoció que la dificultad actual es vencer la actual coyuntura y más allá de gestionar para mejorar la infraestructura del aeropuerto El Edén es clave establecer una gerencia que realice el trabajo de mercadeo y de visibilizarlo para el destino internacional.

Insistió que hasta que no exista claridad en lo que pasará en el mercado internacional con el suministro de combustible es muy difícil que una compañía se atreva a tomar decisiones de operación.

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Secretaría de Turismo

Por último, la secretaria de turismo del departamento Juana Gómez reconoció lo fructífera de la mesa puesto que permita generar acciones concretas para validar información encaminada a fortalecer la operatividad internacional del aeropuerto.

Fue enfática en afirmar que ninguna aerolínea les ha dado una negativa ante la información que le han brindado, sin embargo, dijo que es clave entender la dinámica de la operación de las aerolíneas puesto que requieren de disponibilidad de aviones, análisis de mercados, habilitaciones y demás por lo que no es un proceso de un día para otro.