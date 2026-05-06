¿Qué dijo el presidente de la Junta Directiva Nacional de ANATO sobre cierre de Spirit para Quindío?

Armenia

El presidente de la junta nacional de Anato desde el Quindío manifestó su preocupación por las afectaciones ante el cierre de Spirit Airlines y por eso buscan otras aerolíneas que tengan vuelos internacionales por el aeropuerto el Eden de Armenia.

Diego Vásquez, presidente de la junta directiva de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo indicó “Vemos con preocupación la salida de Spirit el cese de operaciones a nivel global, es algo que se venía advirtiendo y que tristemente a pesar de la búsqueda del apoyo del gobierno mecanismo salvamento no tuvo un buen fin.

Y agregó “para el aeropuerto internacional El Edén sin duda alguna es una baja importante ya que la aerolínea venía generando una conexión de gran movilización de pasajeros en los últimos 16 años con total éxito. Ustedes saben que las frecuencias oscilaban entre tres y seis frecuencias a la semana dependiendo de las temporadas y los proyectos que tenía la aerolínea.

Desde Anato y algunos empresarios, también el gobierno departamental y algunos actores claves del sector hemos desde hace mucho tiempo iniciado acciones con las diferentes aerolíneas para que se interesen en iniciar operaciones desde nuestra ciudad.

Llamado de urgencia a las aerolíneas

Una vez conocimos la noticia hicimos también un llamado de urgencia a algunas de las principales aerolíneas que consideramos pueden empezar a operar desde el Aeropuerto Internacional El Edén entre estas Avianca, LATAM, JetBlue, American Airlines, JetSmar, con quienes ya en algún momento habíamos sostenido algunas eh conversaciones y les habíamos hecho visible la importancia no solo del Quindío como un mercado interesante por su posición estratégica y toda la capacidad de mercado que ellos necesitarían, sino también por la infraestructura con la que hoy contamos a nivel aeroportuario.

Seguiremos trabajando bajo el liderazgo de Anato y en compañía de la institucionalidad de la ciudad, no solo comité intergremial, sino también el sector gubernamental a nivel departamental, municipal y otras entidades claves para hacer un plan articulado de choque que permita con urgencia poder tener un incremento en la conectividad que hoy tenemos desde nuestra región, puntualizó el líder gremial.

Esta semana continuaremos realizando reuniones y mesas de trabajo y participando activamente en todo lo que podamos para ver si en algún punto logramos tener una respuesta positiva por parte de las diferentes aerolíneas.

Es importante aclarar que esto no es un plan que se esté ejecutando producto de la salida de Spirit, si bien es cierto hay que dejar claro que gracias a la gestión que por ejemplo desde el gremio hemos realizado A esta ciudad han llegado operadores aéreos como Copa Airlines, como LATAM, hemos logrado incremento de rutas, por ejemplo, con el Avianca, el vuelo de Avianca a Medellín. En su momento tuvimos la llegada de la aerolínea Panamá entre otras.

Retos del mercado aéreo

Presidente Junta Directiva de Anato: Hay que entender que el mercado aéreo después de la pandemia tuvo ciertos cambios y la gran mayoría de aerolíneas se enfrentan retos no solo por la falta de aviones, sino también por problemas de slots en los principales aeropuertos. Entre otras y eso hace que hoy la operación tiende a ser un poco más regional.

Y esto no es solo un problema del departamento del Quindío, es un tema que enfrentan la mayoría de las regiones porque el tráfico aéreo en Colombia hoy está concentrado en Medellín, en Cartagena y en Bogotá.

Hay otras ciudades incluso con gran importancia como Cali que también manifiestan una necesidad urgente de incrementar su conectividad Entonces, es un plan que seguramente el país tendrá que enfrentar para que no se genere dependencia de dos o tres puntos de conexión, sino que todas las ciudades de Colombia puedan incrementar esa conectividad directa con otras regiones e incluso otros países.