Tras cierre de la aerolínea Spirit, gremios en el Quindío evidencian alta preocupación

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Y es que Spirit Airlines anunció el cierre oficial de todos sus servicios debido a los problemas financieros que viene afrontando, explicaron que cancelan todos sus vuelos y cierran todas sus operaciones de forma inmediata.

Frente a esta compleja situación, los gremios en el departamento han evidenciado que es alta la preocupación por el panorama financiero que golpea a las aerolíneas y por ende a la dinámica económica de las regiones por la conectividad aérea internacional.

El director del comité intergremial del departamento, Juan David Pachón lamentó el cese de operaciones, pero enfatizó en que era una situación que se veía venir ya que en años anteriores se había acogido a la ley de quiebra en Estados Unidos.

“Los gremios del departamento lamentamos mucho el cese de operaciones de Spirit, pero era algo que veíamos venir desde el año pasado. Ya en el 2024 o 2025 se habían acogido al capítulo 11 en Estados Unidos, la ley de quiebra y ahora el incremento del precio del combustible por la por la guerra de Irán, definitivamente lo lleva a la quiebra", mencionó.

Destacó que, junto a la Gobernación del departamento, Anato trabajan en la posibilidad de captar nuevas rutas y aerolíneas para el aeropuerto El Edén de la capital quindiana.

“Junto con la gobernación, Anato y algunos directivos del del comité de gremial desde el año pasado venimos trabajando en la búsqueda de nuevas rutas, nuevas frecuencias y nuevas aerolíneas para el aeropuerto", resaltó.

Añadió: “De esta manera, pues esperamos que este trabajo articulado nos pueda dar frutos y que tengamos unas respuestas de estas aerolíneas de manera pronta y podemos recuperar la conectividad del aeropuerto El Edén".

Recordemos que la aerolínea Spirit Airlines estaba operando con vuelos todos los días por el aeropuerto internacional el Edén de Armenia en la ruta hacia Fort Lauderdale en Florida, Estados unidos.