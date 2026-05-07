Ejército exige la liberación de 5 militares que siguen secuestrados

El Ejército Nacional exige la liberación de cinco soldados retenidos en Cauca y Nariño, regiones donde persisten fuertes confrontaciones entre la Fuerza Pública y estructuras armadas ilegales.

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¿Cuáles son los 5 soldados?

El soldado profesional Jeison Javier García Rodríguez de Lorica, Cordoba, secuestrado en Nariño el 26 de agosto del 2025.

de Lorica, Cordoba, secuestrado en Nariño el 26 de agosto del 2025. El soldado profesional Brayan Stiven Ruiz Toro de Florencia, Caqueta, secuestrado en Nariño el 16 de agosto del 2025.

de Florencia, Caqueta, secuestrado en Nariño el 16 de agosto del 2025. El soldado profesional Juan David Buitrón Caicedo de Baolboa, Cauca, secuestrado en Cauca el 26 de agosto del 2025.

de Baolboa, Cauca, secuestrado en Cauca el 26 de agosto del 2025. El soldado profesional Víctor Hugo Yepes García de Valledupar, Cesar, secuestrado en Cauca el 14 de noviembre del 2025.

de Valledupar, Cesar, secuestrado en Cauca el 14 de noviembre del 2025. El soldado Jamerson Adrián Guacheta Guacheta de Cajibio, Cauca, secuestrado en Cauca el 26 de julio del 2025.

Asimismo, los uniformados señalaron que detrás de estos casos estarían estructuras disidentes de las FARC vinculadas al Estado Mayor Central, organización ilegal comandada por alias “Iván Mordisco”, que mantiene influencia armada en zonas de Cauca y Nariño.

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La situación ocurre en medio de una escalada de violencia contra la Fuerza Pública, en los últimos meses se han registrado secuestros de militares en regiones como El Tambo, Argelia y Balboa, en el departamento del Cauca. Incluso, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa han denunciado que comunidades civiles estarían siendo instrumentalizadas por grupos armados para impedir operaciones militares.