Ecuador incorpora ‘megabuque de guerra’ a lucha contra las mafias y el crimen organizado.

Ecuador incorporó este jueves un ‘megabuque de guerra’ a su lucha contra las mafias y el crimen organizado, informó el Ministerio de Defensa Nacional, que calificó al hecho como un “momento histórico”.

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“Momento histórico para nuestro país. El primer y más grande buque con el que desde hoy contará nuestra Armada”, señaló en redes sociales al dar la bienvenida al buque ‘Jambelí’.

El Gobierno ya había anunciado que el buque, donado en 2024 por el Gobierno de Corea del Sur y repotenciado en ese país, marcaría “un antes y un después en la capacidad del Estado para proteger el mar, el territorio y a las familias ecuatorianas”.

Según el Ministerio, la unidad cuenta con capacidades claves para el combate al crimen organizado en el mar: puede transportar al menos tres lanchas interceptoras, operar con un helicóptero mediano y permanecer hasta 40 días en navegación continua sin necesidad de regresar a puerto.

Su tamaño y autonomía le permiten almacenar combustible, agua y alimentos suficientes, así como brindar soporte logístico a otras unidades durante operaciones marítimas prolongadas.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Las bandas criminales utilizan los puertos ecuatorianos para enviar grandes cantidades de cocaína camufladas entre las mercancías de los contenedores, mientras que desde sus costas trasladan en lanchas de gran potencia o incluso semisumergibles importantes cargamentos de esa droga hacia Centroamérica y México, para que de ahí lleguen a Estados Unidos.

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominadas como “terroristas”.

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Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

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