Familiares de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela aún no reciben respuestas

Cúcuta

Continúa la angustia y zozobra para los familiares de los colombianos detenidos en cárceles de Venezuela, señalados por delitos como espionaje, terrorismo, entre otros. Aseguran que el integrantes del Gobierno Nacional ya no atienden sus solicitudes y no han vuelto a tener información de sus seres queridos.

“Estamos pasando por una situación mucho más compleja porque al acudir a los entes gubernamentales como es la embajada, cancillería, presidencia, hasta el Congreso de la República, siempre nos contestan con evasivas, nos contestan que van a trasladar el derecho de petición que pasamos a diferentes entes, a cancillería que son los encargados”, dijo a Caracol Radio, Vicky Latorre, esposa de uno de los colombianos detenidos en Venezuela.

Agregó que “el día de ayer nos comunicamos vía WhatsApp con el embajador Rengifo y él lo que hace es decirnos que nos comuniquemos con la secretaria y procede a bloquearnos desde su WhatsApp. Ya el día de hoy y en la tarde de ayer no le entraron los mensajes y obviamente en el número institucional que nos pasa la secretaria nadie contesta, no nos dan razón de nada, estamos angustiados, desesperados porque ya van a ser dos años del secuestro de nuestros familiares”.

Lo que más les preocupa a esta familias, es que desde el pasado mes de octubre, no tienen comunicación directa con sus seres queridos. Sin embargo, a través de personas que han sido dejadas en libertad, han logrado conocer que sus familiares están padeciendo quebrantos de salud.

“Los extranjeros que han liberado, extranjeros de otras nacionalidades diferentes a Colombia que nos han manifestado que ellos se encuentran con vida, no están en las mejores condiciones de salud física y emocional pero hay vida y mientras haya vida pues tenemos la esperanza y seguimos en esta lucha”.

Pidió al gobierno colombiano no abandonarlos en su lucha para lograr la libertad de sus seres queridos, recordando que muchos de ellos son cabeza de familia.