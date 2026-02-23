Colombianos detenidos en Venezuela se unen a la huelga de hambre que se adelantan en las cárceles

Cúcuta

Los familiares de colombianos que están detenidos en cárceles de Venezuela continúan a la expectativa por sus seres queridos. Una vez fue aprobada la ley de amnistía para presos políticos en el vecino país, había mucha expectativa frente a la posible liberación de estas personas. Sin embargo, ya han pasado varios días y no se sabe nada de ellos. Lo último que se conoció desde Venezuela es que se unieron a la huelga de hambre que adelantan los presos de ese país.

“Yo me paso en contacto con muchas familias que tienen a sus hijos o a sus hermanos y entran a visitarlos y lo primero que se supo fue que desde el día sábado, que fue la primera información que nos trajeron, es que tanto venezolanos como los extranjeros, que son los colombianos, entraron en huelga de hambre y huelga de sed, no comen, no toman agua”, dijo a Caracol Radio Nubia Misse, vocera de las familias.

Más información Comunidades campesinas en el Catatumbo rechazan el desplazamiento forzado contra líder comunal

Asegura que su mayor preocupación se debe a que sus familiares están enfermeros, “sabemos que allá los automedican y los autoenferman, entonces no podemos saber a ciencia cierta cómo sea la salud de ellos para estar en una huelga de hambre y de sed. Si uno se deshidrata en tres días, dime ellos que llevan ya casi una semana, ya se empezó la otra y es la única forma de llamar la atención”.

Agregó además que se sienten abandonados por parte del gobierno nacional. “Me encontré la semana pasada con una entrevista del señor embajador Milton Regifo, del cual habla que desde el 2022 están las mejores relaciones con Venezuela y cuando uno le pregunta, señor embajador, ¿qué ha pasado con los muchachos? responde ‘no sabemos, porque es que ustedes saben que no hay relaciones’, entonces una cosa es lo que le dicen a las familias, otra cosa es lo que hacen".

Pidió que en el encuentro que se sostenga entre Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela y el gobierno colombiano, se tenga en cuenta a estos colombianos, para que pronto regresen a su hogar.