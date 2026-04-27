¿Quién es Hugo ‘El Pollo’ Carvajal? Exjefe chavista se ofrece como testigo contra Nicolás Maduro

¿Quién es Hugo ‘El Pollo’ Carvajal? exjefe chavista se ofrece como testigo en juicio contra Nicolás Maduro.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra arrestado en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses lo capturaron en Caracas junto a su esposa Cilia Flores.

El exmandatario, acusado de narcotráfico y narcoterrorismo, no ha sido condenado, sin embargo, en las últimas horas, apareció alguien que podría testificar en su contra.

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Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que muestra sus intenciones para colaborar como testigo en el proceso judicial contra Nicolás Maduro.

En la misiva, obtenida por CNN, el exjefe de inteligencia dejar clara su intención de revelar los riesgos y las situaciones que presenció mientras trabajo dentro del Estado venezolano.

Carvajal, quien en 2025 se declaró culpable de cargos vinculados a narcotráfico y narcoterrorismo, manifestó que quería “expiar” sus malas acciones del pasado y lo hará “para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presenció durante tantos años”.

Acusaciones contra Nicolás Maduro

El exjefe de inteligencia busca que su testimonio sea clave para el caso contra Nicolás Maduro. En su declaración toca temas como elecciones en Estados Unidos, Tren de Aragua, Narcotráfico y el Cartel de los Soles.

Carvajal alega que Maduro trabajó para manipular las elecciones en Estados Unidos, aunque no precisó cuáles fueron.

Asimismo, acuso al exmandatario de conspirar junto al Tren de Aragua para llenar de criminales, drogas y espías a Estados Unidos.

También se pronunció sobre el llamado Cartel de los Soles, estructura criminal que operaría dentro del poder en Venezuela, de acuerdo con su versión.

Por último, revela la existencia de personas con alto poder, en la que estarían relacionados mandos militares con el tráfico de cocaína.

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Todas estas acusaciones están relacionados con los cargos que le imputa Estados Unidos a Nicolás Maduro, sin embargo, todo ha sido negado por el expresidente venezolano y su entorno.

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