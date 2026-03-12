Más de 100 pasajeros llevan cuatro días varados en Cartagena por problemas con avión de Plus Ultra

Protestas se han presentado en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, por parte de pasajeros que debían viajar en el vuelo de Plus Ultra Líneas Aéreas que cubre la ruta Cartagena- Madrid, programado desde el lunes 9 de marzo a las 12 de la noche.

Aseguraron viajeros a Caracol Radio que la empresa alegó una falla técnica en el avión y que por esto no podía cumplir el trayecto.

Las más de 100 personas se encuentran en la ciudad con el compromiso de viajar este jueves, sin embargo, hay incertidumbre por los incumplimientos que se han presentado en el transcurso de la semana, y las incomodidades de mover al personal por varios hoteles del distrito.

Episodio reciente

El pasado sábado 21 de febrero también se registró una situación con esa compañía europea, cuando un avión debió regresar a la terminal aérea de la capital bolivarense, tras presentar una falla en su sistema eléctrico.

Por ahora la compañía española no se ha pronunciado oficialmente sobre esta situación.