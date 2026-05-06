Aerolínea Plus Ultra suspende operaciones temporalmente en Colombia por alto precio del combustible

La compañía española decidió suspender temporalmente los vuelos hacia el país a partir del 2 de junio.

La Aerolínea Plus Ultra anunció la suspensión temporal de sus operaciones en Colombia a partir del 2 de junio. La compañía aérea española explicó en un comunicado que el transporte aéreo internacional ha atravesado una situación “extraordinariamente compleja derivada del conflicto en Oriente Medio” que ha causado el encarecimiento de los combustibles de aviación.

Plus Ultra señala que la rentabilidad de las rutas aéreas está bajo presión ante este repunte en el costo de los combustibles, incluso resultando incluso en valores duplicados en pocas semanas.

¿Colombia fue el problema?

En parte. La compañía indica que aparte de la presión general de la guerra en Oriente Medio tiene elementos específicos en mercados como el colombiano, donde el “precio del carburante es significativamente superior al de otros países de la región”.

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A esto le suman que en Colombia hay “una elevada carga impositiva y de tasas aeroportuarias, un incremento costes operativos estructurales o la imposibilidad de trasladar el incremento de combustible a los billetes ya emitidos”.

“Todo ello ha impactado de forma directa en la rentabilidad de la ruta, haciendo inviable su continuidad en las condiciones actuales”, agrega la aerolínea.

¿Se acaban los viajes en la región?

No. Para atender a los viajeros, la compañía dice que la suspensión temporal de operaciones en Colombia viene acompañada de un refuerzo en su presencia en destinos como Lima, Caracas y Buenos Aires.

En estas ciudades, Plus Ultra planea ampliar su oferta de vuelos y frecuencias:

Caracas tendrá una 5ª frecuencia a partir del 6 de julio

tendrá una 5ª frecuencia a partir del 6 de julio Lima tendrá una 7ma frecuencia a partir del 14 de julio

tendrá una 7ma frecuencia a partir del 14 de julio Buenos Aires tendrá una 5ª frecuencia a partir del 15 de julio

¿Y los pasajeros en Colombia?

Plus Ultra indica que la transición tendrá el “mínimo impacto posible para nuestros clientes y colaboradores desde la responsabilidad y el cumplimiento de todas sus obligaciones” y por ello anuncia alternativas, reembolsos y soluciones acorde a la normativa vigente y los estándares de la línea aérea.

La compañía resalta que esta decisión corresponde a un ejercicio de responsabilidad y de “gestión prudente (…) para adaptarse para adaptarse a un entorno global que exige tomar decisiones” de manera anticipada.

“Le agradecemos la confianza depositada a lo largo de estos años y lamentamos que las circunstancias actuales nos obliguen a tomar esta medida en un destino que ha sido mucho más que una ruta para todos los que hacemos Plus Ultra”, cierra la aerolínea.

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Sector aéreo bajo presión

A principios de mayo, la aerolínea Spirit Airlines cerró operaciones inmediatamente tras estar en bancarrota y afectada por la escalada en precios de combustibles para aviones. Esta decisión causó que otras aerolíneas estadounidenses se movilizaran para ayudar a los pasajeros y tripulación de la compañía.

Como parte de estos cambios en el precio de carburantes, el Gobierno británico también anunció que permitirá temporalmente a las aerolíneas cancelar y reorganizar vuelos con antelación sin perder sus derechos de despegue y aterrizaje (‘slots’), ante el riesgo de escasez de combustible derivado de la crisis en Oriente Medio.

El Ejecutivo subrayó que actualmente “no hay escasez de combustible” en el Reino Unido y que las aerolíneas “no están experimentando problemas” de suministro, aunque mantiene la vigilancia ante posibles interrupciones.