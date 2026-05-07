Barrancabermeja fue sede de la primera mesa técnica para aplicar eutanasia química a hipopótamos

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En Barrancabermeja se realizó la primera mesa técnica del país en la que se definió cómo se aplicará el protocolo de caza controlada bajo la metodología de eutanasia química para contener hipopótamos invasores en Colombia.

Pues el distrito solicitó ser ser prioridad en la aplicación del protocolo de contención, argumentando que si los hipopótamos ya han avanzado 300 km aguas abajo del río Magdalena, es crucial evitar que se sigan extendiendo sobre la cuenca.

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La reunión contó con participación del Ministerio de Ambiente, autoridades ambientales y entidades regionales, y dejó como conclusión la implementación de este procedimiento sobre 80 hipopótamos identificados en el país.

Según explicó el secretario de Ambiente del Distrito, Leonardo Granados, la implementación no arrancará de inmediato.El Ministerio de Ambiente deberá adelantar trámites administrativos y contractuales. Un proceso que podría tardar cerca de tres meses.

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Durante la mesa técnica también se habló de la instalación de cámaras trampa y mecanismos para individualizar a los animales antes de aplicar el procedimiento.

De acuerdo con las autoridades, pescadores de algunas ciénagas suspendieron sus labores por temor a ataques de estos animales. Además, ya se reportaron afectaciones a campesinos y ganado en sectores cercanos a las zonas de avistamiento.

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Leonardo también advirtió sobre impactos ambientales derivados de la presencia de esta especie invasora, entre ellos el desplazamiento de fauna nativa como chigüiros y nutrias, así como alteraciones en humedales y ecosistemas del Magdalena Medio.

Mientras avanza el proceso administrativo, las autoridades anunciaron jornadas de capacitación y sensibilización con comunidades de las zonas donde se han registrado avistamientos de hipopótamos.