Por Barrancabermeja gobierno iniciaría “cazacontrol” de hipopótamos

La CAS y delegados del Ministerio de Ambiente llegarán este miércoles 6 de mayo a Barrancabermeja para socializar la implementación del protocolo definido por el Gobierno Nacional frente al manejo de los hipopótamos en la región.

Contexto: Ministerio de Ambiente confirmó que iniciará la eutanasia de hipopótamos en Colombia

La reunión está programada para las 2:00 de la tarde.

Según el secretario de Ambiente del puerto petrolero, Leonardo Granados, la decisión responde a la cercanía que estos animales han tenido con la población infantil, pues han sido vistos cerca de escuelas y fincas campesinas.

Los hipopótamos se turnan distintos puntos del Distrito: entre la vereda Cuatro Bocas, en el corregimiento El Llanito y en la Ciénaga del Opón.

Puede leer: Autoridades en Barrancabermeja consideran buena la decisión de aplicar la eutanasia a hipopótamos

A esto se suma que los animales ya han presentado “apertura de boca”, un comportamiento territorial que suele interpretarse como advertencia previa a un ataque.

“Ya el hipopótamo está haciendo la apertura de boca, que es una señal de advertencia de que ese es su territorio. Después de eso vienen ataques”, afirmó el funcionario.

Lea también: Hipopótamo en Barrancabermeja ya muestra señales de ataque: autoridades piden acciones a la CAR

El plan nacional contempla trasladar 80 hipopótamos colombianos a la India, un proceso que tomaría entre tres y cinco años. Sin embargo, advirtió que en el país ya habría cerca de 220 ejemplares y que, de no aplicarse controles, la cifra podría superar los 430 para 2030 y llegar a los 1.000 en 2035.

“La idea es llevarlos a la India, que es una buena idea, pero ¿qué va a pasar con los otros 140 hipopótamos? Van a seguir causando daño ambiental en las ciénagas”, señaló.

Más información: Barrancabermeja en alerta ambiental por avistamiento de hipopótamo

El funcionario agregó que la presencia de estos animales ya está afectando los humedales del Magdalena Medio. “Desplazaron por completo a chigüiros y babillas que antes estaban en el ecosistema, es decir, la fauna silvestre nativa está siendo afectada de manera estructural”, indicó.

Por último: De qué se alimentan los hipopótamos: Esta es la razón por la que son peligrosos en Colombia

Hay que recordar que la Procuraduría ya le había pedido a la autoridad ambiental actuar de manera inmediata frente a la expansión de esta especie invasora.

Lo que se espera de este encuentro con el Ministerio de Ambiente es concretar las fechas y condiciones bajo las cuales arrancará el protocolo.