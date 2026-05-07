Suministro de gas: ¿cual sería el impacto para la Costa una eventual suspensión de Canacol Energy?

Canacol Energy entregará gas a EPM en Medellín desde el 1 de diciembre de 2024.. Foto: Getty Images( Thot )

La posible suspensión de los contratos de suministro de gas de la empresa Canacol Energy mantiene en alerta a la región Caribe, debido al impacto que tendría sobre el abastecimiento del combustible en varios departamentos del norte del país.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La compañía solicitó autorización ante una Corte de Canadá para suspender dichos contratos, trámite que posteriormente deberá ser revisado por la Superintendencia de Sociedades. La situación ha generado preocupación entre distribuidores y expertos del sector energético, ante el riesgo de una eventual reducción en la oferta de gas natural.

De acuerdo con Asoenergía, Canacol es actualmente el segundo productor más grande de gas en Colombia, con una participación cercana al 17 % del suministro nacional. Además, representa aproximadamente el 50 % del abastecimiento de la demanda en la Costa Caribe colombiana.

Lea también: Perrenque Creativo enciende a Barranquilla con talento e innovación global

Impacto en la región Caribe

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, advirtió que la región Caribe sería una de las más afectadas en caso de concretarse la suspensión de los contratos.

“El suministro de Canacol venía siendo de aproximadamente 140 millones de pies cúbicos diarios, pero recientemente se redujo a 70 millones de pies cúbicos por dificultades en los campos que están desarrollando”, explicó el exfuncionario.

Acosta señaló que las empresas distribuidoras que enfrentarían mayores dificultades serían Surtigas, Gases de La Guajira y Gasoriente, debido a su alta dependencia del suministro de Canacol.

Asimismo, aseguró que el panorama es complejo porque actualmente el país no tendría capacidad suficiente para reemplazar el gas faltante mediante importaciones. Según explicó, la planta de regasificación SPEC LNG se encuentra operando al límite de su capacidad.

“No habría manera de suplir el gas que deje de suministrar Canacol importándolo, porque no existe la capacidad suficiente de regasificación en el país”, concluyó Acosta.

Expertos advierten que de mantenerse esta situación podrían generarse presiones sobre el servicio y los costos del gas en la región Caribe, especialmente para usuarios residenciales e industriales.