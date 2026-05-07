Medicina regenerativa gana espacio con terapias avanzadas de exosomas y células madre autólogas

Barranquilla empieza a consolidarse como uno de los puntos del Caribe colombiano donde la medicina regenerativa y las terapias biológicas avanzadas vienen ganando mayor interés entre pacientes que buscan alternativas complementarias para mejorar movilidad, bienestar y calidad de vida.

Médicos expertos lideran la consolidación de los protocolos de medicina regenerativa en la capital de Atlántico mediante terapias con exosomas autólogos y células madre obtenidas del propio paciente, tratamientos orientados al manejo del dolor articular, procesos inflamatorios, lesiones musculares y rejuvenecimiento celular.

Las terapias forman parte de una nueva generación de procedimientos basados en biotecnología avanzada y medicina regenerativa personalizada, con aplicaciones cada vez más utilizadas en escenarios médicos y estéticos por su enfoque mínimamente invasivo y por estimular procesos naturales de reparación del organismo.

“Hoy la medicina regenerativa está transformando la manera en que abordamos ciertas lesiones y procesos degenerativos. Ya no se trata únicamente de aliviar síntomas, sino de estimular mecanismos biológicos que ayuden al cuerpo a recuperarse desde su propia capacidad regenerativa”, explicó la doctora Paola Blanco, médico y cirujano estético.

Exosomas: mensajeros biológicos para la reparación celular

Los exosomas son pequeñas vesículas liberadas por las células que actúan como “mensajeros biológicos”, capaces de mejorar la comunicación celular y activar procesos de regeneración de tejidos.

En medicina regenerativa, los exosomas autólogos se obtienen a partir de la sangre del propio paciente y posteriormente son procesados mediante tecnología especializada para concentrar sus componentes regenerativos.

De acuerdo con los especialistas, estos tratamientos pueden contribuir a:

* Estimular la regeneración de tejidos

* Disminuir procesos inflamatorios

* Favorecer la recuperación funcional

* Mejorar la movilidad articular

* Estimular la producción de colágeno

“En pacientes con dolor de rodilla, hombro, talones o limitaciones de movilidad, estas terapias pueden convertirse en una herramienta complementaria importante dentro de un manejo integral. Lo fundamental es realizar una valoración médica rigurosa y entender que cada caso requiere un protocolo individualizado”, señaló el doctor Alfredo Pombo, especialista en medicina alternativa y regenerativa.

Según los especialistas del centro médico Bianco Wellness, al tratarse de material biológico proveniente del mismo paciente, el procedimiento reduce riesgos de incompatibilidad o rechazo y se considera una terapia segura dentro de protocolos médicos adecuados.

Células madre autólogas: biotecnología aplicada al rejuvenecimiento y recuperación funcional

Otra de las terapias que comienza a posicionarse es el uso de células madre autólogas obtenidas del tejido adiposo del paciente.

Entre las aplicaciones más frecuentes se encuentran:

* Manejo de dolor articular crónico

* Lesiones musculares y procesos inflamatorios

* Rejuvenecimiento facial y corporal

* Estimulación de colágeno y elastina

* Mejoramiento de la firmeza y calidad de la piel

“La medicina regenerativa avanza hacia tratamientos más personalizados y biocompatibles. El objetivo es estimular procesos naturales del cuerpo con tecnologías seguras y bajo estrictos protocolos médicos”, agregó la doctora Paola Blanco.

Los especialistas explicaron además que existen diferencias entre las células madre derivadas de tejido adiposo y las provenientes de cordón umbilical, siendo estas últimas utilizadas generalmente en escenarios más complejos o degenerativos por su alta capacidad de proliferación celular y efecto antiinflamatorio e inmunomodulador.

Medicina personalizada y valoración especializada

“La medicina regenerativa no puede abordarse como una fórmula general. Cada organismo responde distinto y por eso el diagnóstico médico y la selección adecuada del tratamiento son fundamentales para obtener resultados seguros y progresivos”, puntualizó el doctor Alfredo Pombo.