La alcaldía de Anorí alertó por una serie de llamadas extorsivas que le hicieron a la comunidad

Anorí- Antioquia

Mediante un comunicado oficial, la alcaldía del municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia, alertó sobre una serie de llamadas extorsivas que le hicieron a la comunidad este martes 13 de enero del 2026, que generó temor entre las víctimas contactadas.

Según la alcaldía, varias personas de la población denunciaron que los contactaron para exigirles dinero bajo intimidación. Los extorsionistas se hacían pasar por presuntos cabecillas de diferentes grupos ilegales, lo que generó preocupación entre las víctimas de la intimidación.

Ante esta oleada de llamadas extorsivas, la alcaldía solicitó a la comunidad mantener la calma, no caer en engaños y tampoco ceder ante este tipo de intimidaciones y de inmediato denunciar ante las autoridades para evitar que se sea víctima de extorsiones y entregó una serie de recomendaciones.

* No contestar llamadas provenientes de números desconocidos.

* En caso de contestar, no entablar conversación; colgar de inmediato y bloquear el número.

* Denunciar la llamada ante la SIJIN y registrar el número desde el cual se realizó la llamada.