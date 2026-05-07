Alcaldesa encargada de Tunja suspende trámites contractuales, presupuestales y de tesorería

Tunja

Ante el Notario Cuarto de la ciudad, Jorge Cortés se posesionó María Paula Jiménez Gómez como alcaldesa encargada de Tunja y enseguida expidió una circular en la que advierte que mientras se desarrolla el proceso de empalme administrativo, surte revisión de procesos y procedimientos como ordenadora del gasto suspendió temporalmente y hasta nueva orden los trámites contractuales, presupuestales y de tesorería.

La alcaldesa encargada se comprometió a mantener la estabilidad institucional y garantizar continuidad en los proyectos que actualmente ejecuta la administración.

Confirmó que seguirá adelante con la ejecución del plan de desarrollo territorial y con los programas impulsados por el exalcalde, Mikhail Krasnov.

Esta es la primera vez en la que padre e hija son alcaldes al mismo tiempo en dos municipios de Boyacá. María Paula Jiménez Gómez alcaldesa encargada de Tunja es hija del alcalde de Paz de Río, Ezequiel Jiménez Cely.