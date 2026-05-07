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07 may 2026 Actualizado 13:02

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Tunja

Alcaldesa encargada de Tunja suspende trámites contractuales, presupuestales y de tesorería

La posesión de la mandataria (e) de la capital boyacense se desarrolló en el despacho de la Administración Municipal.

María Paula Jiménez Gómez, alcaldesa (e) de Tunja, Boyacá / Foto: Prensa Alcaldía de Tunja.

María Paula Jiménez Gómez, alcaldesa (e) de Tunja, Boyacá / Foto: Prensa Alcaldía de Tunja.

María Paula Jiménez Gómez, alcaldesa (e) de Tunja, Boyacá / Foto: Prensa Alcaldía de Tunja.
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Tunja

Ante el Notario Cuarto de la ciudad, Jorge Cortés se posesionó María Paula Jiménez Gómez como alcaldesa encargada de Tunja y enseguida expidió una circular en la que advierte que mientras se desarrolla el proceso de empalme administrativo, surte revisión de procesos y procedimientos como ordenadora del gasto suspendió temporalmente y hasta nueva orden los trámites contractuales, presupuestales y de tesorería.

La alcaldesa encargada se comprometió a mantener la estabilidad institucional y garantizar continuidad en los proyectos que actualmente ejecuta la administración.

Confirmó que seguirá adelante con la ejecución del plan de desarrollo territorial y con los programas impulsados por el exalcalde, Mikhail Krasnov.

Esta es la primera vez en la que padre e hija son alcaldes al mismo tiempo en dos municipios de Boyacá. María Paula Jiménez Gómez alcaldesa encargada de Tunja es hija del alcalde de Paz de Río, Ezequiel Jiménez Cely.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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