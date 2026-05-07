Alcaldesa encargada de Tunja suspende trámites contractuales, presupuestales y de tesorería
La posesión de la mandataria (e) de la capital boyacense se desarrolló en el despacho de la Administración Municipal.
Tunja
Ante el Notario Cuarto de la ciudad, Jorge Cortés se posesionó María Paula Jiménez Gómez como alcaldesa encargada de Tunja y enseguida expidió una circular en la que advierte que mientras se desarrolla el proceso de empalme administrativo, surte revisión de procesos y procedimientos como ordenadora del gasto suspendió temporalmente y hasta nueva orden los trámites contractuales, presupuestales y de tesorería.
La alcaldesa encargada se comprometió a mantener la estabilidad institucional y garantizar continuidad en los proyectos que actualmente ejecuta la administración.
Confirmó que seguirá adelante con la ejecución del plan de desarrollo territorial y con los programas impulsados por el exalcalde, Mikhail Krasnov.
Esta es la primera vez en la que padre e hija son alcaldes al mismo tiempo en dos municipios de Boyacá. María Paula Jiménez Gómez alcaldesa encargada de Tunja es hija del alcalde de Paz de Río, Ezequiel Jiménez Cely.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...