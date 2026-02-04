Sin dientes, con orejas perforadas, uñas pintadas y pañal encontraron a dos monos en Medellín

Valle de Aburrá

Dos monos cariblancos fueron ingresados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ambos víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre.

El primer caso corresponde a un macho juvenil de esta especie, rescatado gracias a una denuncia ciudadana, luego de ser observado en poder de un ciudadano que le suministraba bebidas alcohólicas.

Tras su rescate y posterior traslado al CAVR, el individuo fue examinado y se identificaron señales de desnutrición, heridas en las extremidades y una condición oral deplorable. Al parecer, sus dientes fueron retirados de forma traumática, lo que le generó una gingivitis severa. Este estado le impide realizar comportamientos básicos como la aprehensión y manipulación del alimento, afectando gravemente su desarrollo y bienestar.

El segundo caso corresponde a una hembra infantil que llegó al centro tras haber permanecido aproximadamente dos meses en cautiverio. El animal fue encontrado con pañal, uñas pintadas con esmalte y perforaciones en ambos lóbulos de las orejas, prácticas que evidencian la indebida “humanización” de la fauna silvestre.

Aunque su condición corporal es más estable, presentaba lesiones en la piel como consecuencia del uso prolongado de pañal y signos de estrés asociados a la manipulación constante. Estas prácticas representan una forma de maltrato que altera el comportamiento natural de la especie.

No son hechos aislados

El tráfico ilegal de fauna silvestre no es un hecho aislado, sino una problemática persistente que continúa afectando gravemente la biodiversidad del país.

“Recibir 52 monos cariblancos desde 2024 en un territorio donde esta especie no existe de manera natural es una señal clara de la magnitud del tráfico ilegal”, señaló Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reitera que la fauna silvestre no es una mascota y que el tráfico ilegal constituye un delito ambiental que genera daños profundos, muchos de ellos irreversibles. Asimismo, destaca la importancia de la denuncia ciudadana como una herramienta fundamental para la protección de la biodiversidad.