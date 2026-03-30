Murió cría de tití cabeciblanco luego de ser víctima de tráfico en un bus intermunicipal de Barbosa

Medellín, Antioquia

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reportó dos nuevos casos de tráfico ilegal de fauna silvestre, lo que evidencia que este fenómeno persiste y continúa afectando los ecosistemas del departamento y del país.

En esta ocasión, las víctimas son crías de tití cabeciblanco, una de las especies más afectadas por el tráfico ilícito de fauna.

El primer caso corresponde a una cría de aproximadamente entre 3 y 5 días de nacida, que fue encontrada por una ciudadana en un bus de Barbosa. El primate aún conservaba el cordón umbilical, lo que indica que fue separado de su madre poco tiempo después de su nacimiento.

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Según los expertos, la madre del individuo habría estado en gestación durante su cautiverio sin el conocimiento de sus captores, razón por la cual la cría nació en condiciones inadecuadas. Debido a su delicado estado de salud, este primate falleció.

Implementación de crianza asistida

El segundo caso corresponde a otros dos individuos de la misma especie, de aproximadamente 2 semanas de nacidos, que se encuentran en condición médica estable.

Ante la ausencia de su madre y de su grupo social, profesionales del CAVR implementaron un proceso de crianza artificial para suplir las necesidades básicas de esta etapa: alimentación asistida con fórmulas, monitoreo permanente, regulación de la temperatura y estimulación.

De acuerdo con Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los primeros meses de vida de estos primates dependen completamente del cuidado materno para su desarrollo y el aprendizaje de comportamientos esenciales.

“De 2024 a la fecha hemos recibido 79 monos tití cabeciblancos en el CAVR Metropolitano, una especie que no pertenece a nuestro territorio y que genera grandes problemáticas, no solo para nuestros ecosistemas, sino también en los procesos de liberación que se deben llevar a cabo con estas especies”, añadió la directora.

La entidad reitera la importancia de la responsabilidad colectiva, denunciando y rechazando el tráfico ilegal de fauna y flora, en aras de la protección de los ecosistemas y la vida.