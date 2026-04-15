Los dos hombres desaparecidos en Briceño habrían sido asesinados por orden de ‘Primo Gay’

Briceño-Antioquia

La semana anterior, Caracol Radio había publicado la información de la desaparición de dos hombres en zona rural del municipio de Briceño, norte de Antioquia, pero que eran oriundos de la vecina población de San Andrés de Cuerquia. Se trata de Alex Fernando Posada Durango, de 27 años, y el tío Jhon Hernan Durango, de unos 41 años aproximadamente, quien, según fuentes consultadas, fue un militar retirado. Los dos eran sobrino y tío, respectivamente.

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Pese al insistente llamado de la familia para que los liberaran sanos y salvos, esta súplica no fue escuchada y, según las fuentes informadas sobre el caso, los dos hombres habrían sido retenidos por el grupo guerrillero y posteriormente asesinados entre las veredas Palmichal y La Calera de Briceño por orden del comandante del frente 36, alias ‘Primo Gay’.

Se esperaba que los cuerpos fueran entregados para que su familia pudiera realizar las exequias, pero al parecer, este cabecilla lo impide y los cadáveres fueron desaparecidos y se desconoce la ubicación exacta, sumiendo en una tristeza a la familia de los dos hombres que habían salido hacia Briceño desde Medellín para realizar un trabajo, pero encontraron la muerte, según las fuentes.

Esta situación agudiza la problemática de seguridad que atraviesa esa población debido al conflicto entre los grupos ilegales, disidencias de Calarcá y el Clan del Golfo, donde la Defensoría del Pueblo ha solicitado acciones urgentes para la protección de la población civil que está en medio de esa confrontación y donde aún persiste el riesgo de confinamientos y desplazamientos forzados.

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