Autoridades incautan 448 paquetes de clorhidrato de cocaína en carretera de Antioquia

Antioquia

En el suroeste del departamento y durante un procedimiento de registro y control realizado el día 02 de mayo de 2026, en la vía Palermo – Puente Iglesias, las autoridades detuvieron un vehículo tipo camioneta y hallaron 448 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos mediante la modalidad de doble fondo, estrategia que es usada por los delincuentes para evadir controles.

En el lugar se logró la captura de un hombre de 28 años de edad, quien es del municipio de San José de Uré, al sur del departamento de Córdoba y era la persona encargada de transportar la sustancia.

Posteriormente, las autoridades incautaron los paquetes y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, junto con el vehículo inmovilizado.