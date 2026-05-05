Festival Internacional de Poesía de Cali vuelve con entrada gratuita en toda la ciudad

Bajo el lema “Un cielo abierto para todas las voces”, Cali celebrará la edición número 26 del Festival Internacional de Poesía, una programación gratuita que durante cuatro días llegará a bibliotecas, universidades, museos, cafés culturales y espacios urbanos de la ciudad.

Que debes saber para asistir

El festival se realizará del 6 al 9 de mayo de 2026 y reunirá a 29 poetas invitados:

• 5 internacionales (Chile, Bolivia, Venezuela, México y Brasil)

• 10 nacionales

• 14 locales

La agenda está pensada para públicos diversos, incluso para quienes no suelen asistir a eventos literarios.

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¿Qué actividades habrá?

Durante los cuatro días se desarrollarán:

• Recitales de poesía

• Talleres y conversatorios

• Presentaciones de libros

• Recorridos patrimoniales y poéticos

• Slam y poesía urbana

• Diálogos entre poesía, música e instrumentos en vivo

La programación se distribuirá en distintos territorios para acercar la poesía a más ciudadanos.

Un festival con enfoque en diversidad

Esta edición integra comunidades afrodescendientes, población LGTBIQ+, personas con discapacidad visual y una amplia participación intergeneracional.

Según explicó la secretaria de Cultura, Leydi Higidio, el festival busca fortalecer el encuentro cultural y visibilizar procesos poéticos locales, nacionales e internacionales.

Apertura del festival

La gala inaugural será mañana 6 de mayo a las 7:00 p.m. en el Teatro Jorge Isaacs, con recital de poetas invitados y la presentación de la cantante lírica Laura Villa.

¿Cómo consultar la agenda?

Toda la programación tendrá entrada libre y podrá revisarse en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Cali (@Caliculturacol).