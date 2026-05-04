Tasa de usura sube en mayo 2026, ¿cuánto? Así quedó según Superintendencia Financiera

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó las nuevas tasas de interés que regirán entre el 1 y el 31 de mayo de 2026. Con esta decisión también queda definido el llamado “tope de usura”, es decir, el interés máximo que por ley pueden cobrar los bancos y entidades financieras cuando usted pide un crédito.

Para marzo, el interés bancario corriente en créditos de consumo y ordinarios, como los préstamos personales o de libre inversión, quedó en 18,78% efectivo anual. Eso significa que el tope máximo que podrán cobrar es de 28,17% efectivo anual.

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Lo cual representa un aumento de 94 puntos básicos (0,94%) en correlación con la del pasado mes de abril de 2026 (17,84%).

En el caso de los créditos de consumo de bajo monto, que suelen ser préstamos pequeños y de fácil acceso, el interés bancario corriente fue certificado en 43,46%. Por lo tanto, la tasa de usura en esta modalidad llega a 65,19% efectivo anual.

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Para los créditos productivos, que son aquellos destinados a financiar negocios o actividades económicas, los topes quedaron así:

Crédito productivo de mayor monto: interés de 28,24% (usura cercana a 42,36%).

Crédito productivo rural: 23,26% (usura de 34,89%).

Crédito productivo urbano: 40,57% (usura de 60,86%).

Crédito popular productivo rural: 48,73% (usura de 73,10%).

Crédito popular productivo urbano: 59,26% (usura de 88,89%).

Estas cifras aplican únicamente durante mayo de 2026. Si una entidad cobra intereses por encima de esos límites, estaría incurriendo en un delito.

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Por eso, antes de firmar cualquier crédito, es clave revisar la tasa que le están ofreciendo y compararla con el tope vigente. Conocer la tasa de usura es una herramienta para proteger su bolsillo.

¿Cómo funciona la tasa de usura en Colombia?

Cada mes, la Superfinanciera calcula cuánto están cobrando en promedio los bancos por prestar dinero. A ese promedio se le llama “interés bancario corriente”. La tasa de usura es 1,5 veces ese valor y funciona como un límite: ninguna entidad puede cobrar por encima de ese porcentaje.

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Si tiene alguna duda o desea tener información más a detalle, a continuación le compartiremos la resolución 0662 del 30 de abril del 2026 compartida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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