Precio oficial del dólar HOY en Venezuela, 6 de mayo, según el BCV: ¡Sigue en aumento!

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este miércoles 6 de mayo el dólar se cotiza en $493,37650000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, martes 5 de mayo, cuando el precio se situó en los $490,04420000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy miércoles 6 de mayo.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este miércoles 6 de mayo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 577,52186207 bolívares.

: 577,52186207 bolívares. Yuan chino : 72,23667642 bolívares.

: 72,23667642 bolívares. Lira turca : 10,91188465 bolívares.

: 10,91188465 bolívares. Rublo ruso: 6,54128604 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 6 de mayo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles 6 de mayo. Estos son:

Banesco : 550,9377 para compra - 548,8823 para venta.

: 550,9377 para compra - 548,8823 para venta. Banco Mercantil : 589,3475 para compra - 611,0000 para venta.

: 589,3475 para compra - 611,0000 para venta. Bancamiga : 525,1493 para compra - 525,5977 para venta

: 525,1493 para compra - 525,5977 para venta Banco Exterior : 515,7943 para compra - 624,6230 para venta.

: 515,7943 para compra - 624,6230 para venta. Banco Provincial : 525,0000 para compra - 594,9383 para venta.

: 525,0000 para compra - 594,9383 para venta. Otras instituciones: 589,0807 para compra - 591,9896 para venta.

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