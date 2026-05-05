¿Cuándo pagan el retroactivo 2026 a empleados públicos? Esto se sabe sobre el aumento del 7%

A través del decreto 0312 del 25 de marzo de 2026, el Gobierno Nacional fijó las remuneraciones para todos los empleados del sector público de la rama ejecutiva, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible.

El nuevo rango salarial es para los docentes de colegios y universidades públicas, jueces, empleados de la Contraloría, la Dian y la Aeronáutica Civil, así como para el personal civil del Ministerio de Defensa y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo a la información oficial alojada en el portal web de la presidencia, la normativa estableció un aumento salarial del 7%, el mismo que es fijado desde abril del 2025 en la mesa de negociación del sector público, que está compuesto por el Gobierno nacional, centrales y federaciones sindicales.

Así, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 más el 1,9%. La inflación anual del país contabilizó en 2025 el 5,1%.

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¿Cuándo se hará el pago del retroactivo para empleados públicos?

Ante este anuncio, Función Pública comentó que el pago del retroactivo no tiene un calendario unificado, lo que significa que cada entidad puede definir sus sistemas de pago de manera independiente.

De forma general, muchos trabajadores públicos ven esta compensación desde abril y mayo, mas el calendario administrativo y los sistemas de pago varían según la entidad.

Sin embargo, tenga en cuenta que si ese ajuste retroactivo aún no se paga, seguirá aumentando la cifra con cada mes pendiente.

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¿Cómo se establece el ajuste salarial de los empleados del sector público en Colombia 2026?

El incremento de los sueldos de los empleados del sector público se establece entre los términos del Decreto 1072 del 2015, el mismo que se tuvo en cuenta en el año 2025 en la negociación del pliego presentado por las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos.

Tras el concilio con el Gobierno Nacional sobre el aumento salarial para el 2026, se estipuló que dicho incremento debe corresponder al crecimiento porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) total en 2025, el mismo que es certificado por el DANE.

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“Que el incremento porcentual del IPC total de 2025 certificado por el DANE fue de cinco punto uno por ciento (5.1%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones establecidos en el presente decreto se ajustarán en siete por ciento (7%) para 2026, retroactivo a partir del 1.° de enero del presente año”, mencionó el decreto 0312 de marzo del 2026.

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