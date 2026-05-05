Precio del dólar en Venezuela HOY 5 de mayo: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este martes 5 de mayo el dólar se cotiza en $490,04420000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, lunes 4 de mayo, cuando el precio se situó en los $489,55470000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy martes 5 de mayo.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 5 de mayo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 574,03777588 bolívares.

: 574,03777588 bolívares. Yuan chino : 71,75403763 bolívares.

: 71,75403763 bolívares. Lira turca : 10,84213439 bolívares.

: 10,84213439 bolívares. Rublo ruso: 6,48292366 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 5 de mayo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 5 de mayo. Estos son:

Banco Mercantil : 492,8612 para compra - 494,8939 para venta.

: 492,8612 para compra - 494,8939 para venta. Banco Sofitasa : 491,3305 para compra - 493,9684 para venta.

: 491,3305 para compra - 493,9684 para venta. Bancamiga : 520,8305 para compra - 525,5640 para venta

: 520,8305 para compra - 525,5640 para venta Banco Nacional de Crédito : 530,6309 para compra - 586,2444 para venta.

: 530,6309 para compra - 586,2444 para venta. Banco Provincial : 537,9963 para compra - 589,7368 para venta.

: 537,9963 para compra - 589,7368 para venta. Otras instituciones: 540,8512 para compra - 525,1469 para venta.

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