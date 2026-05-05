CNSC comienza la convocatoria Entidades del Orden Nacional 2026: Requisitos y pasos para participar

De fondo: Persona alegre mirando a su celular (Cortesía: Getty Images) / A la derecha está ubicado el logo de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ha anunciado la apertura de la convocatoria ‘Entidades del Orden Nacional 2026’, la cual permite a los interesados aspirar a ingresos o ascensos como funcionarios públicos.

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A través de este concurso de méritos se ofertarán más de 1.600 vacantes distribuidas en seis entidades:

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

Fondo Nacional de Estupefacientes.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.

Unidad Nacional de Protección (UNP).

Así, Las vacantes se ofertan en dos modalidades: 441 en ascenso y más de 1.200 en modalidad abierta. Adicionalmente, cerca de 100 vacantes estarán reservadas a personas con discapacidad.

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Requisitos para participar en ‘Entidades del Orden Nacional 2026’

Estos procesos de selección varían los requisitos de acuerdo con la entidad a la que desea aspirar. Por lo tanto, debe consultar detenidamente el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del empleo al que desee postularse, así como los requisitos generales del Acuerdo de Convocatoria del Proceso, que puede ver aquí:

Esto garantiza que la selección sea meritocrática, transparente y abierta a la mayor diversidad de perfiles profesionales y técnicos del país.

¿Cómo inscribirse a las vacantes de Ingreso o Ascenso de la convocatoria ‘Entidades del Orden Nacional 2026’?

Desde este 5 de mayo de 2026 están abiertas las inscripciones para quienes quieran postularse. Primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo Proceso de Selección en la modalidad Abierto.

Podrá consultar estas ofertas a través del del Sistema para Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, en la sección de Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa convocados por las entidades que hacen parte del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2026, en el siguiente enlace:

https://simo.cnsc.gov.co/#ofertaEmpleo

Así entonces, siga estos pasos:

Regístrese para establecer su usuario y la contraseña. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.

Los derechos de participación tienen un valor de $87.550 para el nivel profesional y $58.400 para los niveles técnico y asistencial, pueden pagarse por PSE, ventanilla o corresponsal bancario.

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