“No estamos dilatando”: gerente del HUS por proceso de formalización

Bucaramanga

En la mañana de este miércoles 6 de mayo se llevó a cabo la rendición de cuentas del Hospital Universitario de Santander (HUS) y desde allí el gerente Ricardo Arturo Hoyos se refirió a la situación financiera de la entidad, las deudas que tienen las EPS y la formalización de los trabajadores que es una petición que los mismos funcionarios han hecho en reiteras ocasiones al ministro del trabajo y al de salud.

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“Tuvimos excelentes resultado financieros, sí, claro, porque hubo una recuperación y hubo un trabajo, pero es el resultado de costos operativos más costos administrativos y los gastos. Entonces, ese es el resultado propio, es un muy buen resultado, pero las deudas se mantienen, deudas que tenemos como de $354.000.000 que le deben al Hospital Universitario, es una cifra significativa”, indicó el gerente.

En el caso de la formalización de los empleados del HUS, aseguró el gerente que se avanzan en las mesas de concertación junto al ministerio del trabajo y el departamento de función pública pero no se ha podido continuar en el proceso debido a la ley de garantías por el calendario electoral.

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“No son trámites que estamos dilatando, son trámites que sigue la ley y el resultado de esto van a ser 120 empleos nuevos, es el inicio, porque hay que responder precisamente año tras años cómo está la sostenibilidad del hospital para poder presentar y poder formalizar estas personas”, indicó el coronel Hoyos.

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