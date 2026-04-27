Siete candidatos presidenciales exigen a RTVC debates ordenados por la Ley de Garantías

Siete candidatos presidenciales solicitaron formalmente a RTVC Sistema de Medios Públicos la realización de los debates contemplados en la Ley de Garantías Electorales, en medio de la contienda por la Casa de Nariño de cara a las elecciones de 2026.

La petición fue firmada por Sergio Fajardo, Claudia López, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Roy Barreras y Sondra Macollins, quienes enviaron una carta al gerente de RTVC, Hollman Morris, invocando el artículo 23 de la Ley 996 de 2005.

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Según los candidatos, esta norma les otorga el derecho a participar en tres espacios televisados de hasta sesenta minutos cada uno durante el calendario electoral.

Debido a que actualmente hay trece aspirantes en competencia, los firmantes propusieron dividir los debates en dos grupos, definidos mediante un sorteo público, con el fin de garantizar transparencia e igualdad de condiciones.

“No hacer los debates implica para el ciudadano el costo de votar a ciegas, sin haber podido contrastar propuestas, responder preguntas imparciales o identificar contradicciones en los programas de gobierno”, señalaron los aspirantes en el documento.

Además, advirtieron que cuando los candidatos evaden este tipo de confrontación democrática, “el principal perjudicado es el electorado”, pues los ciudadanos acudirían a las urnas sin información suficiente para tomar una decisión libre e informada.

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Los equipos de campaña también manifestaron su disposición para concertar las reglas y los ejes temáticos de cada encuentro, e hicieron un llamado a RTVC para que esté “a la altura de las circunstancias” y facilite estos espacios antes del cierre del calendario electoral en mayo.

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