La Banda Sinfónica de Chivatá, Boyacá, se subió al podio en República Dominicana

La Banda Sinfónica de Chivatá, Boyacá, obtuvo el segundo lugar en el XXI Festival Internacional de Bandas de Música realizado en Santo Domingo, República Dominicana / Foto: Gobernación de Boyacá.

Tunja

En su primera salida internacional, la Banda Sinfónica del municipio de Chivatá obtuvo el segundo lugar en el XXI Festival Internacional de Bandas de Música realizado en Santo Domingo, República Dominicana, en la categoría Internacional, Banda de Música Juvenil.

Tras llegar al país, el alcalde del municipio Yesid Alexander Bernal Hernández, indicó que esta es una de las grandes experiencias que tuvieron y haber alcanzado este segundo puesto en este certamen internacional es el fruto del trabajo que han adelantado.

“Estoy complacido de estas buenas noticias para Chivatá, para el departamento de Boyacá y, sobre todo, de la alegría de estos jóvenes que con esfuerzo y disciplina se logró esta importante posición en un certamen de gran trayectoria y reconocimiento internacional. Nosotros participamos con 39 músicos y el maestro Cristian Acuña, en el caso de la banda ganadora, que también es de nuestro país y que era de Caldas, estaba integrada por más de 60 participantes, cada cuerda tenía dos o tres participantes más, sin embargo, nos hicimos notar”, apuntó Bernal Hernández.

El mandatario indicó que la Banda Sinfónica de Chivatá no solamente participó en el Festival, ya que también tuvieron otras presentaciones en diferentes escenarios.

“La Banda Sinfónica se presentó en el Auditorio de Bellas Artes de Santo Domingo y sin duda fue una experiencia en todo sentido provechosa, hubo visiones diferentes, la experiencia en lo musical para ellos fue grandiosa, pero también tuvieron talleres, dos conciertos en centros comerciales y los dominicanos estaban muy felices de la pasión y de la alegría de los colombianos, que en sí es lo que representamos, entonces nos sentimos muy felices por esa alegría que se representa, que se lleva en la sangre de parte de los colombianos”, acotó.

Este triunfo obtenido en Santo Domingo, República Dominicana, sirvió también para abrir otras puertas en el exterior.

“Gracias a la buena presentación de estos jóvenes quedó abierta la posibilidad de participar en otros certámenes internacionales, pero si le soy totalmente honesto, ya los otros escenarios en Europa o en otros lugares, son muy difíciles por sus altos costos”, explicó Bernal.

Por ahora la Banda Sinfónica de Chivatá se concentrará en participar en las diferentes competencias y eventos en Boyacá.

“Vamos a participar en el departamental en Paipa, pero también vamos a buscar la invitación al Festival Internacional de la Cultura Campesina. Yo les decía a los jóvenes, que esto apenas inicia y por eso vamos a incentivar un sueño colectivo para la provincia centro, que es, y desde ya le hago la invitación a mi colega de Samacá, de poder hacer una Banda Sinfónica provincial para determinados eventos de talla nacional e internacional, porque si unimos esfuerzos con las dos bandas, de Samacá y Chivatá, se hace algo más armónico, más grande, cada instrumento tendría más compañía y con jóvenes profesionales”, afirmó el alcalde.