El gremio transportador en Caldas pide al gobierno nacional reforzar la seguridad en carreteras

Caldas

Los líderes transportadores en el departamento de Caldas plantean unirse al paro que están convocando en algunas regiones del país, a raíz de la inseguridad y problemas de orden público que se registran en Norte de Santander, Cauca y Nariño, pero especialmente por lo ocurrido en el suroccidente de Colombia.

“Estamos pendientes de unirnos al paro, tenemos una gran afectación, analizaremos la situación esta semana, ya que nos ha tocado cuidarnos mucho. Por ejemplo para viajar a Cúcuta y Nariño está duro, por lo que hemos dejado de hacer esas rutas y buscamos ir a otras partes, ya que si no hay viajes a dichos puntos, la carga nacional se afectará en el 30 %”, explica Alex López, líder del gremio transportador en Caldas.

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El líder del gremio, indica que desde Caldas llevan alimentos, electrodomésticos y rines para el sur y oriente del país, principalmente; “unos cuatro camiones se despachaban a diario desde Manizales a Cúcuta y Pasto con productos de Mabe, algo similar con productos de la Super de Alimentos, pero con este panorama no podemos ir y las empresas se ven altamente afectadas”.

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El llamado que hacen los conductores es tener garantías de seguridad al viajar por las distintas carreteras, ya que se han registrado hurtos, secuestros, extorsiones y quema de vehículos en algunas regiones dejando como resultado pérdidas humanas, materiales y económicas en materia del transporte de carga.