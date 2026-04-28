Un joven de 19 años murió luego de ser atacado por su amigo de 22 años en Manizales

Manizales

Se presentó un nuevo homicidio en la capital caldense, donde dos amigos, en medio de un acto de intolerancia, discutieron al parecer por una deuda que tenían, por lo que uno de ellos atacó con un arma blanca al otro ocasionándole graves heridas; el presunto agresor trasladó en un vehículo al Hospital Santa Sofía al lesionado dejándolo abandonado en el área de urgencias. Andrés Mauricio Gaitán, secretario del Interior de la ciudad de Manizales, entrega más detalles.

Le puede interesar: Decenas de mineros de varios municipios de Caldas bloquearán la vía Manizales - Medellín

“Se sabe que tenían una amistad desde antes, se suscitó una discusión de unos temas de carácter personal, al parecer por un préstamo de dinero, por lo que uno de ellos arremete contra el otro con un arma cortopunzante. Es lamentable que estos hechos de intolerancia sean tan comunes entre los jóvenes”, reporta el secretario del Interior de Manizales, Andrés Mauricio Gaitán.

El presunto responsable se entregó a las autoridades explicando que su actuar fue en legítima defensa, pero la investigación de las autoridades determinarán cómo sucedió el hecho. La víctima mortal fue identificada como Simón Salazar Cardona.

Le puede interesar: Más de 100 conductores de camperos en Anserma (Caldas) entraron a paro indefinido

“Las últimas muertes en la ciudad han sucedido por actos de intolerancia y violencia generadas en riñas, en las que las personas toman malas decisiones en un instante”, puntualizó el funcionario.