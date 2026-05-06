La Armada colombiana deshabilitó maquinaría utilizada en minería ilegal en Guapi, Cauca

Los hechos se registraron, tras dos minuciosas operaciones en el sector de San José de Gaure de la localidad en mención. Crédito: Armada Nacional.

Guapi - Cauca

En zona rural del municipio de Guapi, costa pacífica caucana, fueron inhabilitadas tres dragas, una retroexcavadora, cuatro motobombas y una clasificadora, máquinas utilizadas en minería ilegal que generaban impactos negativos en el medio ambiente.

Los hechos se registraron, tras dos minuciosas operaciones en el sector de San José de Gaure de la localidad en mención.

Ahí la brigada de Infantería de Marina Cuatro, el Comando Aéreo de Combate Siete y tropas del Batallón Fluvial destruyeron e inhabilitaron las máquinas que representan una afectación de 711 millones de pesos a las estructuras dedicadas a esta práctica ilegal.

El comandante de la Brigada de Infantería de Marina Cuatro, coronel Jorge Enrique González, afirmó que las acciones de control se realizaron en cumplimiento de todos los protocolos establecidos.

“Afectamos directamente las economías ilícitas de la estructura Jhoiner Toro Arenas, responsables de graves daños ambientales por la explotación ilegal de recursos”, puntualizó el oficial.

Este hecho se suma a la captura en flagrancia de 11 personas en zona rural de Santander de Quilichao en pasados días y que fueron enviados a la cárcel por los delitos de ecocidio, daño ambiental y explotación ilícita de yacimiento minero.