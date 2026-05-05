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05 may 2026 Actualizado 19:03

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Popayán

Por extracción de oro ilegal 11 personas fueron enviadas a la cárcel en el Cauca

Los implicados fueron capturados en flagrancia complejo que minero ubicado zona rural de Santander de Quilichao, norte del Cauca.

las capturas se registraron en la vereda La Alegría en Santander de Quilichao. Crédito : Fiscalía.

las capturas se registraron en la vereda La Alegría en Santander de Quilichao. Crédito : Fiscalía.

las capturas se registraron en la vereda La Alegría en Santander de Quilichao. Crédito : Fiscalía.

Richar Vidal

Popayán

Santander de Quilichao - Cauca

La Fiscalía General de la Nación informó que por el delito de extracción ilícita en minerales y afectaciones al medio ambiente en el norte del Cauca ,11 personas sorprendidas en un complejo minero, fueron enviadas a la cárcel.

De acuerdo con el ente investigador, los implicados resultaron sorprendidos por las autoridades en flagrancia mientras extraían oro en las modalidades de socavón y aluvión en un complejo minero ubicado en la vereda La Alegría en el municipio de Santander de Quilichao.

Las afectaciones al medio ambiente en el sector son irreparables, según la fiscal del caso.

Se determinó el daño en los recursos naturales, una contaminación ambiental evidenciada por funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cauca que aportó suficiente material probatorio”, dijo.

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La Fiscalía resaltó que además de las capturas en el punto se incautaron motobombas, motores, al menos cuatro dragas tipo buzo y clasificadoras de oro, todos elementos utilizados en la explotación indiscriminada.

Los detenidos, imputados por los delitos de ecocidio, daño ambiental y explotación ilícita de yacimiento minero no aceptaron los cargos, sin embargo, un juez los cobijó con medida carcelaria.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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