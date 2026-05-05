Autoridades investigan el asesinato de dos mujeres en el norte del Cauca en menos de 48 horas

Norte del Cauca. Las autoridades investigan el asesinato de dos mujeres en menos de 48 horas en los municipios de Corinto y Santander de Quilichao. Entre las víctimas hay una comunera indígena del resguardo de Huellas, en el municipio de Caloto.

Las víctimas fueron identificadas como María José Urbano Holguín y Linda Lucía Gómez Pachu.

En el municipio de Corinto el crimen de María José Urbano generó consternación en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, su cuerpo fue hallado con heridas por arma de fuego en la vereda Quebrada Seca, luego de que fuera atacada por hombres armados.

El alcalde de Corinto, Adrián Díaz, rechazó lo ocurrido y alertó por el impacto de la violencia en el municipio.

“Hago un llamado a toda la sociedad civil, a la unidad, a la tolerancia y a la sensibilidad. No podemos permitir que la violencia nos divida ni nos robe la esperanza en nuestra comunidad. A los actores armados les decimos desde Corinto: la vida debe ser respetada como un principio fundamental”, señaló el mandatario.

Entre tanto, en el municipio de Santander de Quilichao fue asesinada Linda Lucía Gómez Pachu, comunera indígena, en hechos que aún son materia de investigación.

El suceso violento fue rechazado por el Proceso de Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización que calificó el crimen como un “vil feminicidio” que enluta a la comunidad y vulnera los principios de vida, respeto y armonía de los pueblos originarios.

La organización indígena advirtió que este tipo de hechos afecta el tejido social y cultural de las comunidades, y exigió a las autoridades avances en la investigación.

En el norte del Cauca, las comunidades han reiterado su preocupación por el aumento de hechos violentos, especialmente contra las mujeres, y el accionar de los grupos armados ilegales en la región.