Gremios alertan por retrasos, fallas y riesgos en obras del puente de la Cordialidad

El Consejo Empresarial y de Organizaciones del Atlántico y Magdalena expresó su preocupación por el estado actual de las obras en el puente de la Cordialidad, al advertir retrasos en la ejecución y un alcance limitado que no responde a las necesidades estructurales de esta importante vía. Según el gremio, los trabajos no avanzan conforme a los cronogramas socializados, lo que ha prolongado los impactos negativos en la movilidad del corredor.

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De acuerdo con el pronunciamiento, uno de los principales problemas es que el proyecto en curso no cuenta con los recursos suficientes para intervenir de manera integral las denominadas “orejas” del puente. La intervención, según la información técnica, solo llega hasta el punto 0+260, dejando por fuera parte del tramo crítico que se extiende hasta el 0+300, lo que limita su efectividad.

El sector empresarial también advirtió que las obras actuales representan apenas una solución parcial frente al deterioro general del puente. Señaló que la infraestructura presenta múltiples afectaciones, como el desgaste de la capa asfáltica, tramos en mal estado y daños estructurales que requieren atención urgente para garantizar la seguridad de los usuarios.

“La situación exige decisiones inmediatas”

Asimismo, el CEO destacó que la situación se agrava con hechos recientes como la caída de elementos de la estructura, incluida una baranda, lo que evidencia los riesgos existentes. A esto se suman problemas operativos en la vía, como la presencia de paraderos informales, el ascenso y descenso irregular de pasajeros y la ocupación del espacio público, factores que reducen la capacidad vial y aumentan el peligro.

En ese contexto, el gremio hizo un llamado al Gobierno nacional, a través de Invías, para adoptar medidas urgentes que permitan garantizar una intervención integral del puente, mediante la asignación de recursos adicionales y ajustes contractuales. “La situación del puente de la Cordialidad exige decisiones inmediatas. No se trata solo de avanzar en una obra, sino de garantizar una intervención integral que responda a los riesgos actuales”, señaló la organización.

Finalmente, también solicitó a la Alcaldía de Barranquilla reforzar los controles de tránsito y recuperar el espacio público en la zona, al tiempo que reiteró su disposición de trabajar de manera articulada en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad y funcionalidad de este corredor estratégico para la región.